Amt, ressa davanti alla biglietteria per il rinnovo degli abbonamenti

Genova. Anche l’esercito e la polizia sono dovuti intervenire per “regolare il traffico” davanti alla biglietteria Amt all’interno della stazione di Brignole questa mattina a Genova. Molti cittadini si sono presentati, chi con la necessaria prenotazione e chi senza, davanti al punto vendita per acquistare o rinnovare gli abbonamenti del trasporto pubblico, operazione che – fino a due giorni fa – era possibile soltanto online.

Nell”ambito dell’attuazione delle nuove tariffe Amt da ieri, lunedì 10 novembre, è possibile procurarsi gli abbonamenti per gli over 70 così come i nuovi abbonamenti annuali da 160 euro validi su tutti gli ascensori Amt, sulla funicolare di Sant’Anna, sulle linee di bus con capolinea periferico, su servizi integrativi e taxibus.

Visto che ieri il servizio delle biglietteria era in forse, a causa dello sciopero dell’Ugl, sono in tanti – soprattutto pensionati e anziani – ad avere deciso di procedere oggi con l’acquisto o il rinnovo del loro abbonamento. E nonostante il sistema di accesso in biglietteria su prenotazione davanti agli sportelli si sono subito formate lunghe code.

In parte per la lentezza delle operazioni – l’acquisto o il rinnovo dell’abbonamento in forma cartacea, specialmente se si tratta di presentare documentazione Isee per accedere a sconti particolari – è più lento in presenza che in forma digitale, inoltre davanti alla biglietteria si sono verificate situazioni di tensione perché alcuni degli utenti che non avevano prenotato esigevano di essere comunque “serviti” sulla base di un ordine di arrivo.

“Siamo tutti anziani, non tutti abbiamo un figlio o un nipote che ci aiuta con internet – dice una signora, paziente in fila – qualcuna di queste persone non ha neppure saputo che era obbligatorio prenotare l’appuntamento proprio perché magari non usa uno smartphone e non segue le notizie, il problema è che anche a noi con l’appuntamento prenotato hanno dato a tutti lo stesso orario“.

Per gestire la situazione, appunto, sono arrivati in ausilio alcuni agenti uomini e donne di esercito e polizia di Stato che hanno spiegato ripetutamente ai cittadini la corretta procedura.

Come prenotare un appuntamento in biglietteria

A oggi era i nuovi abbonamenti erano disponibili solo online, un procedimento che aveva messo in crisi molti cittadini abituati ad acquistare nelle biglietterie o con poca dimestichezza con i mezzi digitali. Non sarà possibile però presentarsi senza appuntamento: chi desidera comprare o rinnovare l’abbonamento in biglietteria dovrà prenotare sul sito di Amt.

Per assistere i clienti nella procedura di prenotazione online, a partire da mercoledì 12 novembre sono a disposizione i “Punti Digitale Facile” (a cui si aggiungono anche i Punti di facilitazione digitale degli Sportelli dei consumatori), a cui accedere gratuitamente per ricevere informazioni e supporto.

Con l’appuntamento prenotato in anticipo si potrà raggiungere le biglietterie di:

Palazzo Ducale

Metro Brignole

Via Bobbio 250r

Via Avio 9r

Al termine della procedura di prenotazione verrà inviata una mail di conferma con l’indicazione dell’orario e della biglietteria scelta.

Quando costano gli abbonamenti annuali Amt

Gli over 70 potranno quindi avere un abbonamento gratis con Isee inferiore o uguale a 12mila euro all’anno, o uno a 120 euro per chi ha un Isee superiore.

Sempre nei punti vendita Amt è inoltre possibile acquistare l’abbonamento annuale alle tariffe attualmente in vigore (ordinario XXL a 295 euro, Under 26 XXL a 200 euro e l’agevolato per i residenti nel Comune di Genova a 120 euro). Le tariffe restano disponibili fino a domenica 16 novembre.

A partire da lunedì prossimo, 17 novembre, sarà possibile svolgere le operazioni di acquisto e rinnovo anche sul Fascicolo del Cittadino.