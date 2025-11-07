Amt, nuove tariffe: da lunedì 10 acquisti e rinnovi anche in biglietteria (ma su appuntamento)

Genova. Viste le numerose richieste, specialmente dalla fascia più anziana della popolazione, in vista dell’entrata in vigore integrale della nuova politica tariffaria di Amt, a partire da lunedì 10 novembre sarà possibile acquistare o rinnovare gli abbonamenti over 70 e il nuovo annuale per linee periferiche e ascensori anche nelle biglietterie Amt (oltre che su sito e App).

L’accesso alle biglietterie sarà esclusivamente su appuntamento: la prenotazione nei punti vendita di Genova può essere effettuata da oggi, direttamente dalla pagina dedicata del sito Amt.

E attenzione: proprio per lunedì 10 novembre è programmato lo sciopero di 4 ore dell’organizzazione sindacale UGL Autoferro. Dopo le ore 12.15 il servizio nelle biglietterie potrebbe non essere completamente garantito.

Per assistere i clienti nella procedura di prenotazione online, inoltre, a partire da mercoledì 12 novembre sono a disposizione i “Punti Digitale Facile” (a cui si aggiungono anche i Punti di facilitazione digitale degli Sportelli dei consumatori), a cui accedere gratuitamente per ricevere informazioni e supporto.

Nel dettaglio, da lunedì 10 novembre sarà possibile recarsi in biglietteria per:

· acquistare o rinnovare l’abbonamento annuale over 70 con ISEE inferiore ai 12.000 euro, al costo di 20 euro per costi amministrativi

· acquistare o rinnovare l’abbonamento annuale over 70 con ISEE sopra i 12.000 euro o senza ISEE a 120 euro

· acquistare il nuovo abbonamento annuale per linee periferiche e ascensori a 160 euro

Sempre nei punti vendita Amt sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento annuale alle tariffe attualmente in vigore (ordinario XXL a 295 euro, Under 26 XXL a 200 euro e l’agevolato per i residenti nel Comune di Genova a 120 euro). Tali tariffe restano disponibili fino a domenica 16 novembre.

A partire da lunedì 17 novembre sarà possibile svolgere le operazioni di acquisto e rinnovo anche sul Fascicolo del Cittadino.