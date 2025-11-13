  • News24
Tpl

Trasporto pubblico provinciale Amt, le modifiche della linea 833 dal 17 novembre

Inoltre la corsa della linea 838 in partenza da Pontedecimo FS e diretta a Campomorone – Pietralavezzara alle 14.00 è posticipata di 10 minuti

Generico novembre 2025

Genova. Prosegue l’attività di monitoraggio effettuata sulla rete provinciale. A seguito degli ultimi rilevamenti, AMT ha programmato alcune modifiche nella Val Verde, che entreranno in vigore a partire da lunedì 17 novembre.

Nello specifico:

Le corse in partenza da Pontedecimo FS delle linee
– 834 alle ore 05.45
– 838 alle ore 05.55
– 833 alle ore 05.55
– 736 alle ore 06.05
sono anticipate di 5 minuti.

La corsa della linea 838 in partenza da Pontedecimo FS e diretta a Campomorone – Pietralavezzara alle 14.00 è posticipata di 10 minuti.

Il monitoraggio della rete provinciale proseguirà anche nei prossimi giorni.

Gli orari in vigore da lunedì 17 novembre sonno disponibili alla pagina https://www.amt.genova.it/amt/trasporto-multimodale/linee-bus-provinciali/linee-bus-provinciali-orario-invernale/gruppo-h/

