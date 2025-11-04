Amt, il centrodestra a Tursi: “La giunta ha paura del confronto sulle tariffe”

Genova. I gruppi di minoranza del centrodestra in consiglio comunale hanno ritenuto necessario inviare una nota congiunta per sottolineare l’impossibilità ad affrontare, nella seduta di oggi di consiglio, il tema delle nuove tariffe di Amt. La protesta è stata declinata anche in un gesto simbolico, durante la stessa seduta: i consiglieri hanno mostrato dei fogli con disegnati dei biglietti Amt con la scritta “E’ già domani”, quotando lo slogan di campagna elettorale della sindaca Salis.

Già la scorsa settimana l’opposizione aveva provato a forza l’ordine del giorno inserendo un ordine del giorno sul tpl all’interno della discussione di una delibera di bilancio, motivo scatenante della bagarre culminata con l’espulsione dall’aula della capogruppo della Lega Paola Bordilli.

“Anche oggi la maggioranza, su indicazione della giunta comunale, ci nega la possibilità di parlare delle nuove tariffe di Amt in consiglio comunale – scrivono dal centrodestra, dopo la riunione dei capigruppo – sono veramente incredibili le arrampicate sugli specchi per negare la discussione su un argomento che è di assoluto interesse per i cittadini”.

“Un ennesimo atto di arroganza verso la città e i genovesi che si vedono continuamente mettere le mani in tasca da questa amministrazione che ha perso ogni dignità – prosegue la nota – ci è stato detto che il tema non è di attualità e che il Comune non è competente, ma se il Comune non è competente in materia, a che titolo il vicesindaco Terrile si è presentato in assemblea dei soci per sostenere il nuovo piano tariffario?”. “Il punto è che nessuna giunta lo ha deliberato, nessun consiglio eletto lo ha votato e ora neppure vogliono dibatterne. Nessuna trasparenza, nessuna condivisione, paura del confronto, chiusura all’ascolto, questa è la cifra del nuovo corso dell’amministrazione comunale di Genova”, conclude la nota.

La replica del centrosinistra: “Polemica sterile”

“Di fronte alla gravità del momento, ci saremmo aspettati senso di responsabilità. Invece il centrodestra continua a preferire la polemica sterile alla partecipazione concreta”, la maggioranza a Tursi controbatte con una nota dei gruppi Pd, Avs, Lista Salis, Riformiamo Genova e M5s.

“Invia comunicati stampa sulle tariffe Amt, ma la destra ha anche abbandonato la scorsa seduta della Città Metropolitana, sede deputata a discutere e decidere su queste materie. Un atto grave, che ha procurato ritardi e danni nel percorso di risanamento dell’azienda del trasporto pubblico, un percorso che la maggioranza progressista sta portando avanti a beneficio dei cittadini e dei lavoratori”, si legge nella nota.

“Non solo, in consiglio comunale, invece di contribuire al confronto costruttivo, il centrodestra ha aperto la seduta di oggi sventolando cartelli ironici stampati su finti biglietti dell’autobus, ignorando il fatto che la crisi che oggi stiamo affrontando è il risultato diretto delle scelte compiute proprio da loro. Nessuna vergogna, nessun rispetto per i cittadini”, dicono dalla maggioranza.

“In conferenza dei capigruppo, i rappresentanti di Lega e Vince Genova hanno scelto di alzarsi e andarsene, dopo che è stato loro ricordato un principio elementare: gli ordini del giorno straordinari ex art. 55 non possono cancellare l’ordine del giorno ordinario né essere usati per ostacolare i lavori del consiglio – conclude il centrosinistra – lo ripetiamo e rivendichiamo: ogni strumento democratico ha un senso e un limite. L’abuso sistematico di mozioni d’ordine, come fanno sempre in Consiglio comunale, e la richiesta continua di ODG straordinari solo per creare confusione non è opposizione, è solo sterile ostruzionismo. Siamo inoltre perplessi dalla volontà della minoranza di comunicare congiuntamente, quando è evidente che solo due gruppi, Lega e Vince Genova, avevano abbandonato i lavori, mentre gli altri capigruppo sono rimasti, rispettando il dibattito e le regole istituzionali”.