Amt ha incassato 1,5 milioni in una settimana grazie ai nuovi abbonamenti per over 70

Genova. In otto giorni Amt ha venduto 12.800 abbonamenti over 70 agevolati a 120 euro, con un incasso complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. Tutte persone che fino a poco tempo fa non pagavano, avendo diritto di viaggiare gratis.

È il primo dato che arriva dal debutto di fatto della nuova politica tariffaria che ha eliminato la gratuità totale per anziani (a meno che non abbiano un Isee inferiore a 12mila euro) e residenti in genere su metropolitana e impianti verticali, con l’obiettivo di rimettere in sesto i conti dell’azienda. Il piano nella sua interezza sarà in vigore a partire dal 17 novembre, ma dal 5 novembre è già possibile acquistare i nuovi titoli di viaggio.

C’è poi un effetto collaterale, leggibile pur sempre in positivo: dal 3 novembre sono stati sottoscritti più di 2mila nuovi abbonamenti annuali a 295 euro, cioè il vecchio prezzo del piano sperimentale varato dalla giunta Bucci con l’ex presidente Gavuglio. Altri 600mila euro entrati nelle casse di Amt grazie alla corsa allo sconto. Sempre da lunedì prossimo, infatti, la CityPass ordinaria costerà 350 euro, mentre per 395 euro si potrà acquistare l’abbonamento valido in ambito urbano ed extraurbano. Comunque tariffe inferiori a quelle in vigore fino al 2023.

“È una buona risposta – commenta il vicesindaco con delega alle Partecipate Alessandro Terrile -. Pensiamo di essere sulla strada giusta. È il primo passo per il risanamento”. D’altra parte non tutto fila liscio: negli scorsi giorni si sono registrati disagi davanti alle biglietterie, prese d’assalto dagli utenti – soprattutto anziani a caccia dell’abbonamento agevolato – nonostante l’obbligo di prenotazione. In alternativa si può fare tutto online. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto una moratoria di un mese. Ma il Comune per ora tira dritto: “Tutte le volte che si fa uno switch è inevitabile un po’ di confusione. È vero che le biglietterie hanno faticato un po’, ma non credo che ci potrà essere uno slittamento dell’entrata in vigore delle nuove tariffe“, chiarisce Terrile.

Intanto oggi è in programma un incontro in Regione tra i dirigenti di Filse, lo stesso Terrile e probabilmente il governatore Marco Bucci, che martedì ha confermato la disponibilità a salvare l’azienda garantendo tutti i fondi necessari, a patto di poter valutare i conti. L’obiettivo resta l’entrata nella compagine azionaria come socio di maggioranza. Ma ci sono questioni più urgenti da definire in via preliminare.

“Il primo tema – spiega il vicesindaco – è la liquidità fino a dicembre. Attendiamo la conferma di alcune misure tra cui 12 milioni di investimenti per la ferrovia Genova-Casella. Poi andrà affrontato il tema del contratto di servizio. Se l’azienda non è in equilibrio economico non si può parlare di ricapitalizzazione, altrimenti si corre il rischio di bruciarla in pochi mesi. Una volta capito quante risorse possono metterci tutti gli enti interessati, discuteremo anche di questo”.

Secondo il piano predisposto con le indicazioni di Pwc, per risanare il bilancio di Amt servono 60 milioni all’anno, di cui 10 dalla bigliettazione e 50 da contributi pubblici, una cifra tutt’altro che semplice da racimolare. Al vaglio ci sono diverse possibilità: nuovi contributi dal ministero dell’Ambiente per 16-20 milioni (ma il punto è capire quando verrebbero incassati), circa 6 milioni per l’adeguamento del contratto nazionale di lavoro, altri 7-8 milioni di risorse extra dal Comune. E appunto, il denaro che potrà aggiungere la Regione sul contratto di servizio o altre partite correnti.

Una volta chiariti tutti questi passaggi, il piano dovrebbe essere pronto per essere approvato dall’assemblea dei soci (24 novembre) e per essere sottoposto al Tribunale in occasione della prima udienza sulla composizione negoziata della crisi (28 novembre) richiesta dal presidente Federico Berruti per sospendere gli obblighi di ricapitalizzazione e quelli nei confronti dei creditori: solo nei confronti dei fornitori Amt ha oltre 100 milioni di debiti.

La cifra per la ricapitalizzazione, cioè l’importo necessario a colmare il presunto deficit patrimoniale, è stimata in circa 100 milioni di euro da versare in denaro e “in natura”, ad esempio con la cessione di immobili. Ma quasi certamente non entreranno tutti subito. “L’importante – sottolinea Terrile – è che gli impegni siano sottoscritti entro marzo, entro i limiti della procedura di composizione della crisi”.

Nel frattempo si attendono gli sviluppi della procedura disciplinare avviata dal nuovo consiglio d’amministrazione contro Ilaria Gavuglio, direttrice generale ed ex presidente di Amt. Numerose e articolate le contestazioni che le sono state notificate in una lettera insieme alla sospensione cautelare a effetto immediato, con divieto totale di intrattenere rapporti fisici o virtuali con l’azienda. Gavuglio aveva cinque giorni per rispondere con le proprie giustificazioni, ma la frattura col management scelto dalla giunta Salis sembra ormai insanabile.