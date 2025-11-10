Amt Genova, oggi quattro ore di sciopero: gli orari e le modalità

Genova. Stress test per le biglietterie (e non solo) di Amt oggi, lunedì 10 novembre. Nel giorno dell’avvio della vendita degli abbonamenti e degli altri titoli di viaggio in presenza (ma su appuntamento) scatta anche lo sciopero di quattro ore indetto dall’organizzazione sindacale Ugl Autoferro che denuncia una “situazione insostenibile, dovuta alla mancanza di autobus e personale necessari per effettuare il servizio, con conseguenze sulla cittadinanza e sui lavoratori”.

Per chi aderirà allo sciopero, le modalità di astensione dal lavoro del personale di Amt sono le seguenti:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30 ;

; il personale operante su turno intermedio (incluso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno; il servizio delle biglietterie e del servizio clienti è pertanto garantito fino alle ore 12.15.

Servizio di trasporto provinciale

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.30 ;

; il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 10.30 alle ore 14.00 ;

; il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nelle ultime 2 ore del turno.

Ferrovia Genova Casella (bus sostitutivo)

Il personale operante su turni (incluso il personale viaggiante) si asterrà dal lavoro dalle ore 11.30 alle ore 15.30.

il personale operante su turno intermedio si asterrà dal lavoro nella seconda parte del turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Per fornire opportuni elementi di valutazione sui possibili disservizi, si informa che in occasione dell’ultimo sciopero di 4 ore proclamato dalla UGL Autoferro ed effettuato il 21 marzo 2025 hanno aderito il 34,11% degli operatori di esercizio urbani, il 10,40% degli operatori di esercizio provinciali e il 14,29% del personale viaggiante della Ferrovia Genova Casella. Non si è registrata, invece, alcuna adesione tra gli addetti degli impianti speciali e tra i macchinisti della metropolitana.