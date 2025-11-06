  • News24
Musica

A Sanremo Giovani anche un talento genovese: Amsi tenta la conquista dell’Ariston

All’anagrafe Thomas Amella, è un cantautore di 26 anni che oggi vive a Milano, ed è tra i 24 artisti selezionati con il brano Pizza Americana

amsi

Genova. Ci sarà anche un talento genovese tra quelli che si sfideranno per Sanremo Giovani, il format con cui verranno selezionate le nuove proposte che saliranno sul palco dell’Ariston: lui si chiama Amsi, all’anagrafe Thomas Amella, ed è un cantautore genovese di 26 anni che oggi vive a Milano.

Amsi è tra i 24 artisti selezionati con il brano Pizza Americana, pubblicato da Altafonte Italia. Dopo le audizioni dal vivo a Roma, dove si è esibito insieme agli altri 33 finalisti davanti alla commissione musicale guidata dal Direttore Artistico Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, il suo nome è stato annunciato tra quelli che proveranno a conquistare la finalissima.

La musica di Amsi nasce dall’incontro tra sonorità indie, contaminazioni urban e suggestioni alternative. Il nuovo percorso artistico prende forma nel 2023 con il singolo Per un raffreddore, che inaugura una fase più matura e coerente del suo progetto. Seguono altre pubblicazioni come New Music Friday ItaliaGenerazione Z e Novità Indie Italiano.

Oggi, con un progetto indie cantautorale sviluppato in collaborazione con il produttore Giuseppe Niola (Giupo)Amsi è pronto a conquistarsi un posto al Festival

