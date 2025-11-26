Amiu amplia l’orario degli Ecopunti: 17 ore consecutive di servizio

Genova. A partire da lunedì 1° dicembre, gli Ecopunti Amiu presenti principalmente nel centro storico, con alcune postazioni a Sampierdarena e una a Rivarolo, adotteranno un orario di apertura più esteso, pensato per rendere più agevole il conferimento dei rifiuti differenziati da parte delle persone residenti e di chi frequenta quotidianamente i quartieri interessati.

Le strutture saranno aperte dalle 6 alle 23, per un totale di 17 ore consecutive di servizio. L’apertura viene anticipata di un’ora al mattino e la chiusura posticipata di un’ora alla sera, ampliando la fascia disponibile rispetto alle precedenti 15 ore.

L’obiettivo dell’azienda è offrire maggiore flessibilità nelle diverse fasce della giornata, facilitando l’uso corretto degli Ecopunti e migliorando la gestione complessiva dei conferimenti.

Per quanto riguarda le attività commerciali, non sono previste variazioni rispetto alle modalità attualmente in vigore.

Giovanni Battista Raggi, presidente Amiu Genova, dichiara: “Gli Ecopunti fanno parte della vita di molti cittadini. Prolungarne l’orario significa facilitare la giornata di chi lavora, di chi ha famiglia, di chi cerca semplicemente un momento per fare la cosa giusta. Non è la soluzione a tutto, ma è un aiuto concreto. E nei servizi che usiamo ogni giorno, sono proprio queste attenzioni a migliorare davvero la qualità della vita”.