  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Problema grave

Ambulanze bloccate nei pronto soccorso, per le emergenze le croci arrivano da più lontano

A farne le spese è la tempestività del soccorso, con la conseguente frustrazione degli operatori che devono gestire la centrale del 118

ambulanze bloccate

Genova. Anche oggi giornata difficile per chi deve gestire l’emergenza sanitaria in Liguria.

Le ambulanze bloccate nei pronto soccorso, un fenomeno ormai sempre più frequente, sta ritardando la tempestività dei soccorsi.

Solitamente l’operatore che riceve la chiamata del 118 invia l’ambulanza libera più vicina, ma quando si crea questo ingolfamento ad andare in crisi è la tempestività del sistema. Oggi per esempio si sono verificate diverse richieste da Molassana. Siccome mancavano ambulanze, rimaste bloccate nei pronto soccorso, sono dovuti intervenire la Croce Verde di Lumarzo e i volontari del soccorso di San Fruttuoso.

Per un incidente in zona Brignole è stato necessario chiamare mezzi di soccorso da Sampierdarena e Quarto.

Una situazione in cui, in caso di codici rossi, potrebbe essere determinante nel salvare o meno la vita delle persone e che contribuisce ulteriormente alla frustrazione degli operatori.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.