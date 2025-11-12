Ambulanze bloccate nei pronto soccorso, per le emergenze le croci arrivano da più lontano

Genova. Anche oggi giornata difficile per chi deve gestire l’emergenza sanitaria in Liguria.

Le ambulanze bloccate nei pronto soccorso, un fenomeno ormai sempre più frequente, sta ritardando la tempestività dei soccorsi.

Solitamente l’operatore che riceve la chiamata del 118 invia l’ambulanza libera più vicina, ma quando si crea questo ingolfamento ad andare in crisi è la tempestività del sistema. Oggi per esempio si sono verificate diverse richieste da Molassana. Siccome mancavano ambulanze, rimaste bloccate nei pronto soccorso, sono dovuti intervenire la Croce Verde di Lumarzo e i volontari del soccorso di San Fruttuoso.

Per un incidente in zona Brignole è stato necessario chiamare mezzi di soccorso da Sampierdarena e Quarto.

Una situazione in cui, in caso di codici rossi, potrebbe essere determinante nel salvare o meno la vita delle persone e che contribuisce ulteriormente alla frustrazione degli operatori.