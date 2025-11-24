  • News24
Innovazione

Una carrozza del treno e un cinema ricreati nell’Rsa Doria per gli anziani ospiti della struttura

I nuovi presidi non farmacologici sono ambienti pensati per supportare la terapia della reminiscenza per persone con decadimento cognitivo

Genova. La ricostruzione di un carrozza ferroviaria, con scompartimenti dove scambiare qualche chiacchiera in intimità, ma anche una stanza “polisensoriale”, una sala cinema e un corridoio dove gli studenti del liceo artistico Klee-Barabino hanno ricreato i paesaggi della quotidianità.

Sono questi i nuovi presidi non farmacologici inaugurati oggi alla rsa Doria di Genova Struppa, grazie alla collaborazione con Fondazione Carige.

Ambienti pensati per supportare la terapia della reminiscenza e offrire occasioni di socialità e stimolazione cognitiva, sensoriale ed emotiva per persone con decadimento cognitivo da moderato a grave.

“Questa collaborazione – spiega il commissario straordinario della Doria, Marco Sinesi – ha generato nuove opportunità di cura e socialità, dalla sala cinema al vagone ristorante della stanza del viaggio, fino agli strumenti per la stimolazione multisensoriale. Con il contributo del Liceo artistico Klee-Barabino abbiamo inoltre riqualificato il corridoio esterno, trasformandolo in uno spazio accogliente. Questo è solo l’inizio di un percorso che vuole fare della RSA Doria un luogo in cui competenza, benessere e qualità di vita vadano di pari passo”.

I nuovi presidi, quindi, introducono strumenti certificati per la terapia non farmacologica che si affiancano alle tradizionali terapie cliniche con l’obiettivo di fornire un’assistenza centrata sulla dignità, le emozioni, la memoria e la socialità.

“Il benessere e la dignità delle persone anziane e fragili – sottolinea Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige – sono un valore fondamentale, che riguarda l’intera comunità. Questo progetto riflette il nostro impegno per interventi strutturati, misurabili e capaci di produrre effetti concreti nel tempo, oltre la logica delle singole erogazioni”.

