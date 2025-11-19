Alpim diventa fondazione: “Una nuova pagina di storia per un impegno sempre maggiore per i minori”

Genova. ALPIM – Associazione Ligure per i Minori O.d.V., storica realtà ligure del Terzo Settore impegnata dal 1989 a Genova per l’attivazione di interventi a favore di minori in difficoltà e delle loro famiglie, annuncia oggi una tappa fondamentale nel suo percorso di sviluppo e crescita: la trasformazione in ALPIM – Fondazione per i Minori ETS.

L’Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2025 presieduta dal Notaio Paolo Torrente ha approvato all’unanimità la proposta di trasformazione di ALPIM – Associazione Ligure per i Minori O.d.v. in ALPIM- Fondazione per i Minori ETS. Questa transizione rappresenta non solo un cambio di forma giuridica, ma un passo strategico per rafforzare la struttura, ampliare il raggio d’azione e garantire la durabilità della missione sociale nel tempo. “Sono entrato in ALPIM come volontario, dopo anni di attività di manager e di imprenditore (in primis come fondatore di ESAOTE) e ho scoperto l’importante lavoro fatto da questa Associazione e le sue grandi potenzialità, specialmente nella prevenzione e nella cura delle difficoltà che i ragazzi/e incontrano durante la loro crescita e nell’affrontare il mondo della scuola e del lavoro – commenta il presidente Carlo Castellano – Abbiamo compreso che si doveva fare un lavoro più ampio e incisivo all’interno della scuola (e questo soprattutto nelle realtà della Valpolcevera e della Val Bisagno), sempre in stretta collaborazione con Dirigenti scolastici e docenti, valorizzando le professionalità sviluppate in questi decenni”.

Un esempio è il progetto del Liceo Statale Tecnologico Sperimentale, nato da una indagine su oltre 900 ragazzi e ragazze della Val Polcevera: una visione condivisa con il territorio che svilupperà un innovativo percorso nell’ambito di un Distretto Educativo dell’Innovazione- D.E.D.I.

Il passaggio a Fondazione ETS consentirà ad ALPIM di potenziare la propria azione e i propri interventi a favore dei minori e delle loro famiglie, potendo contare su una maggiore solidità strutturale. “L’attività di Alpim ha vissuto una profonda evoluzione – sottolinea Carla Valaperta (uno dei fondatori e già Segretaria Generale di ALPIM O.d.V., oggi Vicepresidente della Fondazione) – dal sostegno iniziale in collaborazione con i Servizi Minorili della Giustizia nell’ambito della messa alla prova, nel percorso dell’affidamento famigliare e della formazione all’inserimento lavorativo, ci si è estesi a un focus più ampio sulla prevenzione anche grazie a un protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regione Liguria firmato nel 2012. In questo percorso l’attività di sostegno è diventata progressivamente sempre più professionalizzata, con interventi di educatori, psicologi e operatori. Nel percorso sono anche cambiate le norme che regolano il volontariato e il Terzo Settore”.

“La Fondazione subentra interamente nello spirito e nella rete di relazioni con tutte le Istituzioni e gli Enti del Terzo Settore costruiti nel precedente lungo percorso. L’attività principale della neonata ALPIM – Fondazione per i Minori ETS resterà saldamente ancorata alle sue missioni: interventi integrati a favore di minori in difficoltà e delle loro famiglie, con particolare attenzione alle esigenze formative in stretta collaborazione con tutte le Istituzioni e i territori.La trasformazione in Fondazione ci permetterà di misurarci con nuove sfide e progettualità, anche a livello europeo”, sottolinea Paolo Novaro nominato Direttore Generale della Fondazione ALPIM.