Allerta neve nell’entroterra: da oggi pomeriggio fino a domani. Occhi puntati su valle Stura e Scrivia

Genova. Da ieri in Liguria abbiamo assistito ad un brusco calo delle temperature, con valori anche sotto lo zero nell’interno, e all’aumento dell’instabilità che sta provocano precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto nel levante della regione, con associati episodi di grandine piccola o neve tonda.

E nelle prossime ore è previsto, come anticipato, un ulteriore calo di temperature e intensificazione dei fenomeni: per questo motivo Arpal ha emesso allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D) dalle 15:00 di oggi, venerdì 21 novembre alle 03:00 di domani, sabato 22 novembre

“Oggi si attendono piogge sparse a Levante con qualche rovescio anche associato a grandine o neve tonda con possibili deboli nevicate oltre 800-900 m sul levante della regione – scrive Arpal in una nota stampa – Deboli nevicate fino a fondovalle su val Bormida , 700 m su Alpi Liguri, 400-500 m su valle Stura e Scrivia 700-800 m su val Trebbia (zona E)”

“Si segnala Vento di burrasca da Nord sulla costa, forte sui rilievi padani, soprattutto in serata. Disagio per freddo su tutte le zone dalla sera. Sabato, ancora residue spolverate nella notte su i versanti padani di centro ponente, fino a fondovalle. Fenomeni in esaurimento già entro l’alba. Disagio fisiologico per freddo, specie tra notte e mattino, su tutte le zone di allertamento”, conclude la nota.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/