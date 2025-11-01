  • News24
Maltempo, domenica nuova allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della Liguria

Le previsioni Arpal: i fenomeni più intensi si attendono tra la mattinata e le ore centrali della giornata

Genova. Arpal ha emesso una nuova allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della Liguria (zone B-C-E) dalle 9.00 alle 18.00 di domani, domenica 2 novembre. Sul Ponente e i versanti padani occidentali (zone A-E) si segnala bassa probabilità di forti temporali.

La circolazione depressionaria che sta portando piogge deboli nella giornata di oggi sulla nostra regione nella serata si sposterà verso est e questo provocherà piogge tra deboli e moderate a partire dalla notte, inizialmente a ridosso dei rilievi.

Dalla mattinata di domenica l’ingresso di aria fresca in quota porterà sulla Liguria una componente più temporalesca con fenomeni che interesseranno dapprima il Ponente per poi spostarsi sul Centro-Levante. I fenomeni più intensi si attendono tra la mattinata e le ore centrali di domani.

I venti saranno inizialmente meridionali a levante, con raffiche fino a 40-50 km/h specie sui crinali di B-C-E e ruoteranno a nord la sera, questo porterà un miglioramento a partire da ponente che interesserà il levante la sera con la cessazione dei fenomeni.

Le disposizioni del Comune di Genova

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica gialla, dalle ore 9 fino alle ore 17.59 di domenica 2 novembre 2025, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.
In particolare:
all’emanazione dello stato di allerta
  • proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati
  • spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti
  • tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica
all’entrata in vigore dell’allerta: 
  • tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali
  • stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città
  • non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore
Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale. Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.
Le informazioni e gli aggiornamenti ufficiali sono divulgati attraverso: 
