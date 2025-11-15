Allerta gialla, nubifragio sul Ponente: chiusa l’Aurelia per frana a Vesima, allagamenti e torrenti ingrossati

Genova. Un forte temporale stazionario ha colpito il Ponente genovese e la Valpolcevera fin dalle ultime ore della notte, esordio di un weekend che sarà tutto all’insegna del maltempo. Su tutto il Centro-Levante della Liguria è in vigore fino alle 18.00 l’allerta gialla per temporali, in attesa di ulteriori aggiornamenti che arriveranno a metà giornata.

La conseguenza più grave è una frana che dall’alba interrompe la circolazione in via Rubens, sull’Aurelia all’altezza di Vesima, nel solito punto critico prima della galleria del Pizzo. Sulla strada sono caduti massi e detriti dal versante roccioso, per fortuna non si registrano feriti. Si tratta dell’ennesimo episodio di natura idrogeologica in quel tratto di costa. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale.

Un’interruzione che complica ulteriormente la mobilità a ponente, visto che proprio in questo fine settimana la circolazione ferroviaria è totalmente interrotta per lavori tra Genova Sestri Ponente e Cogoleto. Trenitalia ha istituito servizi bus sostituivi. In alternativa, per spostarsi tra Genova e il Ponente resta solo l’autostrada A10.

Segnalati diversi allagamenti tra Valpolcevera e Sampierdarena. Per questo motivo è stato chiuso il sottopasso di via Brin a Certosa, una consuetudine in caso di forti piogge. Chiuso il sottopasso di via Degola, problemi anche in via Perlasca.

Registrati innalzamenti del livello dei torrenti nel Ponente cittadino. Il Leira, nella zona di Voltri, si è avvicinato alla prima soglia di pericolo. Ingrossati anche Cerusa e Varenna.

Disagi in aeroporto

Bloccate di fatto le partenze all’aeroporto di Genova: a causa dell’allerta fulmini è stato sospeso il rifornimento di carburante per gli aerei. In attesa di poter decollare ci sono il volo Ita per Roma e quello di Air Dolomiti per Monaco.

I dati Arpal

I dati Arpal segnano 115 millimetri di pioggia caduti in sei ore alla Madonna delle Grazie nell’entroterra di Voltri, mentre le centraline della rete Limet hanno registrato intensità anche superiori ai 200 millimetri all’ora. Le cumulate più elevate si registrano nell’entroterra savonese con 200,3 millimetri in sei ore sul monte Settepani.

Le previsioni

Le previsioni Arpal parlavano di “possibili danni puntuali per piogge intense“. Tra mattinata e tardo pomeriggio continuerà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, venti forti da Sud-Est con raffiche su crinali e capi costieri. Mare tra molto mosso e mosso su tutta la regione. E domenica è previsto l’arrivo di un’altra perturbazione che porterà forti piogge e temporali.