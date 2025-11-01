  • News24
Allerta gialla il 2 novembre, la sindaca Salis: “Massima prudenza per chi visiterà i cimiteri”

"La sicurezza di ognuno deve essere la nostra priorità, confido nel senso di responsabilità della cittadinanza"

Cimitero Staglieno

Genova. In considerazione dell’allerta gialla per temporali e piogge diffuse dalle 9 alle 18.00 di domani, domenica 2 novembre, l’amministrazione comunale invita alla prudenza tutta la cittadinanza che, in occasione della Commemorazione dei defunti, andrà a fare visita ai cimiteri, tutti regolarmente aperti.

“Comprendiamo il valore sentimentale e simbolico di questa giornata – afferma la sindaca Silvia Salis – ma invitiamo tutti i genovesi e le persone in visita alla nostra città alla massima prudenza, soprattutto per quanto riguarda le tombe e i cimiteri situati in zone più impervie“.

“Invito tutti a pianificare gli spostamenti con cautela, ad aggiornarsi sull’evoluzione meteo e a rispettare le indicazioni del personale addetto. La sicurezza di ognuno deve essere la nostra priorità. Confido nel senso di responsabilità della cittadinanza e ringrazio chi, anche in questa giornata di memoria e raccoglimento, garantirà assistenza e vigilanza nei cimiteri cittadini”, conclude la sindaca.

La visita guidata al cimitero monumentale di Staglieno Mille culture. Staglieno e il mondo, inizialmente in programma domani alle ore 15, è stata rinviata a data da destinarsi.

