Allerta gialla su Genova, attesi temporali intensi da stanotte fino a domani pomeriggio

Genova. Nuova allerta meteo per Genova. Secondo la modellistica nelle prossime ore è previsto un forte peggioramento con probabili eventi anche intesi su Genova, Savona e Imperia. Per questo motivo Arpla ha emesso l’allerta gialla per temporali a partire dalla mezzanotte alle 18 di domani.

L’allerta avrà declinazioni differenti rispetto alle diverse zone della regione e sarà così suddivisa: ponente (Zona A) dalle 00 alle 15 di domani; centro (Zona B) dalle 00 alle 18; versanti padani di ponente (Zona D) dalle 00 alle 18 e versanti padani di levante (Zona E) dalle 6 alle 18. Nessuna allerta prevista per la zona C, vale a dire per Tigullio e Spezzino.

La situazione meteo

L’avvicinamento di un fronte atlantico, il cui passaggio è atteso per la giornata di domenica, favorisce un aumento dell’instabilità a partire dalla giornata di domani Sabato 15 Novembre.

Nel dettaglio: tra il tardo pomeriggio di oggi e la sera si assisterà alla formazione di rovesci al più di moderata intensità sul Ponente e parte del Centro. Cumulate puntualmente significative su la zona centrale e i versanti padani di ponente a fine giornata. Venti dai quadranti orientali in rinforzo e localmente forti (40-50 km/), specialmente lungo i capi costieri regionali. Mare molto mosso per onda da Sud-Est.

Durante la notte ci sarà un ulteriore peggioramento sul Centro Ponente con piogge generalmente moderate e possibili danni puntuali per piogge intense. Tra mattinata e tardo pomeriggio di domani continuerà la fase instabile prefrontale con temporali a tratti anche persistenti, i venti saranno forti (50-60 km/h) da Sud-Est su BCDE, rafficati su crinali e capi costieri. Il mare sarà tra molto mosso e mosso su tutta la regione