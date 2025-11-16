Allerta arancione, dal Comune ok allo scarico di percolato da Scarpino e allo stoccaggio dei detriti da frane

Genova. Centro Operativo Comunale si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della dichiarazione di stato di allerta arancione sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo-idrologica arancione per temporali e piogge diffuse, prorogata fino alle ore 23.59 di oggi, domenica 16 novembre, con il successivo passaggio all’allerta gialla fino alle 7.59 di domani, lunedì 17 novembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutto il territorio comunale – dove prosegue, finl al termine dell’allerta arancione, la fase operativa di preallarme, – e a limitare, fino al termine dell’allerta gialla, gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Si ribadisce di:

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti.

I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia).

Inoltre, si ribadisce di:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

limitare gli spostamenti, fermarsi in un luogo sicuro evitando le zone della città maggiormente soggette ad allagamenti: sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore.

Per tutta la durata dell’allerta arancione prosegue il monitoraggio dei principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di Protezione Civile e della Polizia Locale.

Domani, lunedì 17 novembre, le scuole saranno regolarmente aperte , comprese quelle situate all’interno di parchi e giardini comunali attraverso i percorsi di sicurezza come previsto dai piani di emergenza delle scuole. Per tutta la giornata resteranno chiusi – per motivi precauzionali legati ad attività di controllo e monitoraggio – tutti i parchi, giardini e cimiteri presenti sull’intero territorio comunale. Chiusa al pubblico la Biblioteca Lercari.

Sempre per motivi di sicurezza, non si svolgerà il mercato all’aperto di Pegli.

Anticipata alle 7 di domattina l’apertura dei sottopassi pedonali, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che si devono spostare per motivi indifferibili ed urgenti.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 16 novembre, la Sopraelevata “Aldo Moro” sarà riaperta al transito di motocicli, mezzi telonati e furgonati a partire dalle ore 23.59.