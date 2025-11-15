Allerta arancione per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria dalle 12 di domenica

Genova. In arrivo un nuovo peggioramento meteo: Arpal ha emesso l’allerta meteo arancione per temporali e piogge diffuse valida su tutta la Liguria a partire dalle 12.00 di domenica 16 novembre.

L’allerta arancione sarà in vigore fino alle 18.00 su Ponente e bacini padani occidentali, mentre terminerà alle 21.00 sul Centro-Levante (compresa Genova) e sui bacini padani orientali. Sarà seguita dall’allerta gialla su tutti i bacini grandi.

Prima dell’allerta arancione sarà in vigore l’allerta gialla con diverse modalità:

sul Ponente (bacini costieri da Ventimiglia a Spotorno) fino alle 15.00 di sabato, poi domenica dalle 6.00 alle 12.00

sul Centro (bacini costieri da Noli a Camogli) resta in vigore fino alle 12.00 di domenica

sul Levante (bacini costieri da Portofino a Sarzana) entra in vigore alle 15.00 di sabato fino alle 12.00 di domenica

sulle valli Bormida, Orba e Stura fino alle 20.00 di sabato, poi domenica dalle 6.00 alle 12.00

sulle valli Scrivia, Aveto e Trebbia resta in vigore fino alle 12.00 di domenica

La prima fase, che questa notte ha visto temporali molto forti sul Ponente, tra Melogno, Osiglia (74mm/1h e 236mm/12h), Varazze e Arenzano, con successivo spostamento verso l’area del genovesato di ponente (cumulata complessiva 140 mm/6h), nel pomeriggio insisterà sul levante dove in serata non si esclude la formazione di strutture più intense al confine con la Toscana.

Nella notte fra sabato e domenica una tregua più significativa a ponente, mentre dal mattino inizia la seconda fase. Alla luce di quanto si è già verificato e delle uscite modellistiche per le prossime ore, che confermano tanta umidità a tutti i livelli in atmosfera ma uno scarso accordo sulle localizzazioni dei fenomeni più intensi, l’allerta meteo è stata aggiornata.

Le previsioni Arpal in dettaglio

Giovedì 15 novembre. Il transito di una perturbazione è causa di condizioni di instabilità su tutta la regione con un’alta probabilità di temporali forti; nel corso del pomeriggio si attende un parziale e temporaneo miglioramento a partire da A e poi su BD, dove comunque si mantiene una bassa probabilità di fenomeni forti. Cumulate areali significative su C, puntualmente tra significative ed elevate ovunque. Venti meridionali fino a forti con locali rinforzi intorno ai 60-70 km/h su BCE. Mare fino a molto mosso

Domenica 16 novembre. L’approssimarsi e il transito di una nuova saccatura mantengono tempo perturbato con piogge diffuse di intensità fino a forte, che danno luogo cumulate fino ad elevate. Condizioni di instabilità a partire dalle prime ore della notte su BCE e a seguire su AD con un’alta probabilità di temporali forti che dalle ore centrali potranno assumere carattere di persistenza su tutte le zone. Venti meridionali fino a forti sulle zone ABC, in particolare nel pomeriggio. Mare in aumento a molto mosso

Lunedì 17 novembre. Nelle ore notturne precipitazioni residue anche a carattere di rovescio o temporali con una bassa probabilità di temporali forti sulle zone BCE (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione). Venti settentrionali tra moderati e forti in ingresso in serata

Il punto della situazione

Una linea temporalesca stazionaria ha già provocato problemi tra la notte e la mattinata nel Ponente genovese e in Valpolcevera, dove si sono registrati diversi allagamenti con chiusure di sottopassi. Sull’Aurelia si è abbattuta una frana all’altezza della galleria del Pizzo, la strada è stata riaperta intorno alle 10. Sull’entroterra savonese sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in sei ore, oltre 130 millimetri alle spalle di Voltri.

Lo scenario

Nelle ore notturne è attesa una pausa delle precipitazioni, più significativa a ponente, meno a levante: potrebbero verificarsi comunque piogge intermittenti di debole intensità. L’arrivo di una seconda saccatura tra la mattinata e il pomeriggio di domenica riattiverà fenomeni temporaleschi intensi, condizionati dai venti al suolo, che determineranno la localizzazione dei temporali.

Gli effetti

Sono possibili effetti quali: allagamenti di sedi stradali e sottopassi, difficoltà di smaltimento delle acque, piccoli smottamenti o frane superficiali, rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Nei grandi bacini si attendono incrementi idrometrici coerenti con i fenomeni previsti: le piene dovrebbero comunque rimanere ben contenute in alveo.

La natura dei temporali previsti per domenica richiede particolare attenzione per i possibili effetti collegati alla persistenza su aree ristrette, laddove si instaureranno le strutture temporalesche stazionarie.