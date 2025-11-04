Allenatore Genoa, ancora approfondimenti in corso: seduta a Pegli spostata a domani

Genova. Proseguono le trattative in casa Genoa per trovare il nuovo allenatore.

Non è un caso che la seduta della prima squadra a Pegli sia stata spostata a domani proprio per dare la possibilità, in caso di chiusura della trattativa, al mister entrante di guidare l’allenamento.

La vittoria contro il Sassuolo, però, consente alla società di effettuare la scelta in modo più sereno e senza quell’urgenza dettata da un risultato negativo.

In caso entro questa sera non arrivi l’annuncio, è molto probabile che il duo Criscito – Murgita resti sino alla sosta e quindi sia in panchina anche in Genoa – Fiorentina. L’idea non è comunque di andare avanti oltre per non bruciare la carriera di Criscito, appena cominciata e non mettere in difficoltà Murgita che è comunque un dipendente da anni del Genoa come collaboratore tecnico.

I nomi in ballo sono quelli che circolano: Vanoli, De Rossi, ma non è escluso un mister X che sia comunque un profondo conoscitore della Serie A. L’esonero di Pioli a Firenze potrebbe aver complicato le cose, per questo la dirigenza del Genoa sta prendendo tempo, visto che per ora anche la Viola ha affidato la panchina ad interim.

Tra coloro che sono senza squadra ci sono anche Nesta, oltre che Palladino, ma anche Thiago Motta. Tanti tifosi hanno invocato Ballardini, ma non sembra una pista calda. Tra i nomi circolati anche quelli di Gotti.

Il profilo del mister ideale, alla luce di quanto è emerso lunedì, è quello di un allenatore che ridia spirito e solidità alla squadra (com’è accaduto ieri) con un modulo magari meno moderno, ma più adatto alla situazione e che agevoli i giocatori nel ruolo di competenza.