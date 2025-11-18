  • News24
Il caso

Porto di Pra’, il nuovo viadotto si allaga con la pioggia. Lavoratori: “Costretti a spingere le auto in panne”

E annunciano l'apertura dello stato di agitazione: "Riteniamo il protrarsi di questa situazione inaccettabile per chi tutti i giorni deve raggiungere il proprio posto di lavoro in sicurezza"

nuovo viadotto di Pra'


Genova. Un nuovo viadotto, la carreggiata che si allaga, decine di auto in panne spinte da lavoratori impossibilitati a proseguire verso il posto di lavoro. Questo lo scenario che si è manifestato in questi giorni di maltempo a Pra’, dove la nuova viabilità portuale ha dimostrato di essere ancora lontana dalla piena ed efficacia funzialità.

A denunciarlo, con tanto di fotografie, la RSU di PSA Genova Prà, che in queste ore ha aperto lo stato di agitazione: “In questi giorni dove un forte maltempo ha interessato la città di Genova, nel bacino portuale di Genova Prà si sono verificati gravi disagi per tutti i lavoratori che nel tentativo di raggiungere il Terminal per iniziare il proprio turno di lavoro si sono ritrovati a dover spingere le loro auto in panne per l’allagamento della rampa del nuovo viadotto in un contesto di viabilità dovuta ai lavori in corso estremamente preoccupante”.

Una situazione non nuova e che si era presentata anche “in giornate di normali piogge”, ed era stata puntualmente “segnalata dagli RLS e dalla RSU proprio per evitare quanto accaduto”. Una criticità che peggiora le condizioni di lavoro degli addetti, che ogni giorno devono ingaggiano battaglia per trovare un posto alle proprie auto: “Tutto questo in un quadro dove il parcheggio selvaggio dei mezzi pesanti costringe chi deve accedere al Terminal a lunghi tratti di strada in contromano”.

“Riteniamo il protrarsi di questa situazione inaccettabile per chi tutti i giorni deve raggiungere il proprio posto di lavoro in sicurezza – annuncia la RSU – Richiediamo un intervento immediato da parte degli enti preposti con soluzioni immediate. Per i motivi sopra elencati dichiariamo lo stato di agitazione per tutti i lavoratori della PSA Genova Prà – concludono i lavoratori – In mancanza di risposte non si escludono ulteriori forme di lotta”.

