Porto di Pra’, il nuovo viadotto si allaga con la pioggia. Lavoratori: “Costretti a spingere le auto in panne”



Genova. Un nuovo viadotto, la carreggiata che si allaga, decine di auto in panne spinte da lavoratori impossibilitati a proseguire verso il posto di lavoro. Questo lo scenario che si è manifestato in questi giorni di maltempo a Pra’, dove la nuova viabilità portuale ha dimostrato di essere ancora lontana dalla piena ed efficacia funzialità.

A denunciarlo, con tanto di fotografie, la RSU di PSA Genova Prà, che in queste ore ha aperto lo stato di agitazione: “In questi giorni dove un forte maltempo ha interessato la città di Genova, nel bacino portuale di Genova Prà si sono verificati gravi disagi per tutti i lavoratori che nel tentativo di raggiungere il Terminal per iniziare il proprio turno di lavoro si sono ritrovati a dover spingere le loro auto in panne per l’allagamento della rampa del nuovo viadotto in un contesto di viabilità dovuta ai lavori in corso estremamente preoccupante”.

Una situazione non nuova e che si era presentata anche “in giornate di normali piogge”, ed era stata puntualmente “segnalata dagli RLS e dalla RSU proprio per evitare quanto accaduto”. Una criticità che peggiora le condizioni di lavoro degli addetti, che ogni giorno devono ingaggiano battaglia per trovare un posto alle proprie auto: “Tutto questo in un quadro dove il parcheggio selvaggio dei mezzi pesanti costringe chi deve accedere al Terminal a lunghi tratti di strada in contromano”.

“Riteniamo il protrarsi di questa situazione inaccettabile per chi tutti i giorni deve raggiungere il proprio posto di lavoro in sicurezza – annuncia la RSU – Richiediamo un intervento immediato da parte degli enti preposti con soluzioni immediate. Per i motivi sopra elencati dichiariamo lo stato di agitazione per tutti i lavoratori della PSA Genova Prà – concludono i lavoratori – In mancanza di risposte non si escludono ulteriori forme di lotta”.