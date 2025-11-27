  • News24
Allagamento a Quarto tra via V Maggio e via Carrara, strade chiuse e disagi

È successo poco prima delle cinque del mattino. Polizia locale e tecnici Ireti sul posto

tubo rotto acqua

Genova. La rottura di una condotta della rete idrica ha provocato un grosso allagamento nella zona di Quarto, nel levante di Genova, precisamente all’altezza dell’incrocio tra via V Maggio e via Carrara.

La falla si è aperta poco prima delle cinque della mattina di oggi, giovedì 27 novembre, e l’acqua ha invaso la carreggiata.

Immediatamente la polizia locale ha disposto la chiusura al traffico sia prima di via Carrara in all’altezza dell’intersezione con via V Maggio, poi anche l’accesso da via V Maggio. I divieti sono stati limitati, successivamente, ai mezzi a due ruote.

Una nuova disposizione della polizia locale, intorno alle 6.30 ha dato notizia della riapertura dell’immissione da via Carrara verso via V Maggio.

Sul posto oltre alla locale anche i tecnici Ireti. Ancora da valutare l’entità del danno e i tempi di ripristino.

