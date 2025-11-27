Allagamento a Quarto tra via V Maggio e via Carrara, strade chiuse e disagi

Genova. La rottura di una condotta della rete idrica ha provocato un grosso allagamento nella zona di Quarto, nel levante di Genova, precisamente all’altezza dell’incrocio tra via V Maggio e via Carrara.

La falla si è aperta poco prima delle cinque della mattina di oggi, giovedì 27 novembre, e l’acqua ha invaso la carreggiata.

Immediatamente la polizia locale ha disposto la chiusura al traffico sia prima di via Carrara in all’altezza dell’intersezione con via V Maggio, poi anche l’accesso da via V Maggio. I divieti sono stati limitati, successivamente, ai mezzi a due ruote.

Una nuova disposizione della polizia locale, intorno alle 6.30 ha dato notizia della riapertura dell’immissione da via Carrara verso via V Maggio.

Sul posto oltre alla locale anche i tecnici Ireti. Ancora da valutare l’entità del danno e i tempi di ripristino.