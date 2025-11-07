Ai Gigafactory, Pirondini e Giordano (M5s): “Liguria fatta fuori da Urso, Bucci che dice?”

Genova. “Dalle parole odierne di Urso, con la cloche spinta a tutta sulla campagna elettorale pugliese, scopriamo tutto a un tratto che la candidatura per le cinque AI Gigafactory europee sul territorio italiano non contempla più la Liguria nel suo orizzonte. Tutto il contrario quindi di quanto il governatore Bucci ha già annunciato”. Così il senatore M5s Luca Pirondini con il capogruppo regionale Stefano Giordano.

“Che Genova fosse una delle candidate naturali per un’operazione simile lo sostengono tutti da anni, visto che parliamo di una metropoli che già ospita importanti realtà legate al mondo digitale e altrettanto blasonati centri di ricerca. Un contesto avanzato che con la presenza di grandi colossi – da Leonardo a seguire – potrebbe svolgere un ruolo di traino anche per altre aree del paese”, aggiungono i pentastellati.

“Il governo però certi aspetti non sembra curarli, spostando i cerchietti rossi sulla carta geografica senza un minimo di raziocino. Da Bucci ci aspettiamo un’operazione chiarezza, anche alla luce dei 15 milioni tolti all’Iit che ancora non trovano alcune spiegazione. Proprio per questo, ho presentato un emendamento in manovra per farli tornare immediatamente all’ovile: questo vizio dei tagli immotivati il governo Meloni è ora che se lo tolga. Per il resto questo governo, che sull’AI è ancora estremamente avaro quanto a investimenti, deve dirci dove vuole andare a parare. Escludere quelle realtà come Genova che possono fornire un contributo importante già oggi non ci sembra una gran genialata, se si vuole davvero far fare un salto di qualità al paese in materia di digitalizzazione”, concludono.