  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Gam sa hab ni da

Affari internazionali, il console della Corea del Sud incontra il presidente di Regione Liguria Marco Bucci

Tra i principali temi dell'incontro, che ha visto anche la partecipazione del console Onorario della Repubblica di Corea a Genova Carlo Cavalleri, portualità, turismo, sviluppo economico e tecnologico, logistica e scambi cultura

bucci e coso

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto oggi nella sede di piazza De Ferrari il console generale della Corea del Sud Taheo Choi.

Tra i principali temi dell’incontro, che ha visto anche la partecipazione del console Onorario della Repubblica di Corea a Genova Carlo Cavalleri, portualità, turismo, sviluppo economico e tecnologico, logistica e scambi culturali.

“È stato un piacere e un onore ricevere il console Choi – commenta il presidente Bucci – Abbiamo avuto modo di dialogare su molti temi di comune interesse, rafforzando il già cordiale rapporto tra il nostro territorio e la Corea del Sud: nel 2024, infatti, Genova ha siglato un memorandum of understanding con la città portuale di Busan. Su queste solide basi, come Regione Liguria vogliamo costruire un ancor più stretta e proficua collaborazione con la Corea del Sud, organizzando presto altri incontri e iniziative”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.