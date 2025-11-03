Affari internazionali, il console della Corea del Sud incontra il presidente di Regione Liguria Marco Bucci

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto oggi nella sede di piazza De Ferrari il console generale della Corea del Sud Taheo Choi.

Tra i principali temi dell’incontro, che ha visto anche la partecipazione del console Onorario della Repubblica di Corea a Genova Carlo Cavalleri, portualità, turismo, sviluppo economico e tecnologico, logistica e scambi culturali.

“È stato un piacere e un onore ricevere il console Choi – commenta il presidente Bucci – Abbiamo avuto modo di dialogare su molti temi di comune interesse, rafforzando il già cordiale rapporto tra il nostro territorio e la Corea del Sud: nel 2024, infatti, Genova ha siglato un memorandum of understanding con la città portuale di Busan. Su queste solide basi, come Regione Liguria vogliamo costruire un ancor più stretta e proficua collaborazione con la Corea del Sud, organizzando presto altri incontri e iniziative”.