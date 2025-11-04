Aeroporto Cristoforo Colombo, due atterraggi di emergenza in pochi minuti per due aerei

Genova. Mattinata movimenta all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dove nel giro di pochi minuti due aerei hanno chiesto ed effettuato atterraggi di emergenza precauzionali a seguito di due differenti guasti segnalati durante il volo.

In entrambi i casi si tratta non di aerei commerciali di linea. Il primo, dopo il decollo dallo scalo genovese, ha verificato un malfunzionamento di un carrello non rientrato. Come previsto, il veivolo è quindi riatterrato al Colombo per le verifiche del caso.

Pochi minuti dopo, guasto in volo per un aereo di passaggio sui cieli genovesi: come ricostruito si sarebbe accesa la spia del carburante esaurito, probabilmente a causa di un guasto, cosa che ha spinto i piloti a atterrare a Genova per verificare il tutto.

Durante queste manovre, considerate comunque di routine per un aeroporto, si è attivata la macchina della sicurezza che ha visto prepararsi per un eventuale intervento il personale dello scalo insieme ai vigili del fuoco. L’Aeroporto è rimasto sempre operativo e non ci sono state conseguenze per i voli passeggeri.