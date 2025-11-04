  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In sequenza

Aeroporto Cristoforo Colombo, due atterraggi di emergenza in pochi minuti per due aerei

Un carrello non rientrato e una spia accesa all'improvviso: a terra attivato il protocollo di emergenza. Lo scalo è rimasto sempre operativo

aeroporto di genova cristoforo colombo
Foto d'archivio

Genova. Mattinata movimenta all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova dove nel giro di pochi minuti due aerei hanno chiesto ed effettuato atterraggi di emergenza precauzionali a seguito di due differenti guasti segnalati durante il volo.

In entrambi i casi si tratta non di aerei commerciali di linea. Il primo, dopo il decollo dallo scalo genovese, ha verificato un malfunzionamento di un carrello non rientrato. Come previsto, il veivolo è quindi riatterrato al Colombo per le verifiche del caso.

Pochi minuti dopo, guasto in volo per un aereo di passaggio sui cieli genovesi: come ricostruito si sarebbe accesa la spia del carburante esaurito, probabilmente a causa di un guasto, cosa che ha spinto i piloti a atterrare a Genova per verificare il tutto.

Durante queste manovre, considerate comunque di routine per un aeroporto, si è attivata la macchina della sicurezza che ha visto prepararsi per un eventuale intervento il personale dello scalo insieme ai vigili del fuoco. L’Aeroporto è rimasto sempre operativo e non ci sono state conseguenze per i voli passeggeri.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.