Lutto

Addio al maestro Peppe Vessicchio, aveva 69 anni

Lutto nel mondo della musica italiana per la scomparsa per lo storico direttore d'orchestra del Festival di Sanremo

Mondo della musica italiana in lutto per la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio. Nato a Napoli il 17 marzo 1956, ha iniziato la sua carriera collaborando con Gino Paoli, Edoardo Bennato e Peppino Di Capri.

Il suo percorso artistico è intimamente legato al Festival di Sanremo, di cui è stato una presenza costante sin dal 1990. Ha vinto la kermesse sanremese quattro volte come direttore d’orchestra: l’ultima volta nel 2011 con “Chiamami ancora amore” di Roberto Vecchioni.

“Profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Vessicchio, figura amata e simbolo della tradizione musicale italiana. Per tanti anni è stato uno dei volti più noti del nostro Festival di Sanremo. Addio maestro, la sua passione, il suo talento e la sua eleganza resteranno per sempre nella memoria di tutti noi”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alla Cultura e allo Spettacolo Simona Ferro.

