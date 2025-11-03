Addii e arrivederci in casa CDM Futsal: Avellano, Zanello e Zatsuga lasciano Campo Ligure

Campo Ligure. Tre addii, anzi, due addii e un arrivederci in casa CDM Futsal. Dopo il recente annuncio della partenza di Matteo Avellano, ceduto a titolo definitivo alla Levante Pregio Futsal, continuano i movimenti in uscita nel roster a disposizione di mister Hugo de Jesus.

Oggi infatti la società ha annunciato la cessione (stavolta in prestito, però) di Morgan Zanello, anche lui diretto verso la Levante. Il classe 2005, eroe inatteso della finalissima playoff contro il Pescara, dopo aver segnato il rigore decisivo che è valso la promozione in Serie A, fino ad oggi non aveva trovato spazio nelle rotazioni di mister De Jesus e così la società ha preferito mandarlo ad accumulare esperienza nel club guidato dall’ex-CDM Massimo Sorio, che milita nel campionato di Serie B. A fine stagione, poi, società e giocatore valuteranno la situazione e decideranno quale potrà essere l’immediato futuro.

A quelle di Avellano e Zanello, si aggiunge anche la partenza a titolo definitivo di Joao Zatsuga. Il 24enne brasiliano, arrivato a dicembre 2024 a Campo Ligure, ha concordato la risoluzione consensuale del proprio contratto e sembra destinato a scendere di categoria pur restando nel futsal italiano.