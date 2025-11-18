Addette alle pulizie licenziate dopo aver scioperato: domani presidio di protesta sotto la prefettura

Genova. Mercoledì 19 novembre dalle ore 10 alle ore 12.30 davanti alla Prefettura di Genova si terrà un presidio delle 20 lavoratrici licenziate perché hanno scioperato. Le lavoratrici sono state licenziate lo scorso 31 ottobre per aver partecipato allo sciopero del 25 ottobre proclamato dalla Cgil.

A scrivelo in una nota stampa la Filcams Cgil Genova: “La ditta Aurora Ambiente srl, società che opera in appalto all’interno del Novotel, ha licenziato le 20 dipendenti part time addette alle pulizie impiegate presso l’albergo di Genova Sampierdarena – si legge nella nota – Le lavoratrici avevano deciso di fermarsi anche per denunciare il ritardo nel pagamento dello stipendio, una situazione insostenibile che si protrae ciclicamente in tutti i cambi di appalto e sub-appalto. In risposta alla loro legittima protesta, la Aurora Ambiente Srl, l’azienda che in appalto gestisce il servizio di pulizie e rifacimento camere al Novotel ha proceduto, in aperta violazione del diritto di sciopero e delle più elementari tutele sindacali, al licenziamento di 20 lavoratrici”.

A sostegno della mobilitazione e per chiedere il reintegro delle lavoratrici licenziate ed il ripristino dei diritti violati è fissato per mercoledì 19 novembre 2025 con una iniziativa pubblica di solidarietà con presidio dalle ore 10.00 alle ore 12,30 davanti alla Prefettura di Genova.