Sulle tracce dell’acquedotto storico: la passeggiata sul tracciato urbano del condotto con il Centro Studi Sotterranei

Genova. Sotto i marciapiedi di Circonvallazione a Monte, si celano, ancora intatte, le opere idrauliche dell’antico acquedotto storico di Genova. Il Centro Studi Sotterranei accompagnerà i partecipanti in una passeggiata urbana che partendo da Piazza Manin e arrivando a Spianata Castelletto percorrerà il tracciato dell’antico acquedotto, consentendo di identificare i segni in superficie del condotto idraulico.

Mimetizzate dal tessuto urbano, con il contributo della guida si potranno scoprire le strutture arcuate che sostenevano il condotto, i ponti canale, l’ubicazione del punto in cui l’acquedotto si articolava nel ramo occidentale o orientale, varie utenze dell’antico acquedotto, il rifugio antiaereo collettivo, il bacino acqueo a cielo aperto che alimentava i serbatoi della funicolare e molto altro. Si raggiungerà, infine alla Spianata di Castelletto dove le acque dell’antica condotta convergevano nelle monumentali cisterne che rappresentavano la riserva idrica strategica del Centro Storico e del suo Porto. Qui si visiteranno, infine, i due ascensori pubblici storici di Castelletto.

La visita è prevista lunedì 17 novembre a partire dalle ore 10.00 con ritrovo venti minuti prima rispetto alla partenza. Nel corso della visita saranno mostrate e commentate le immagini dei cunicoli idraulici, delle cisterne e di alte strutture ipogee che sono stati esplorati, studiati e documentati dal Centro Studi Sotterranei che fa parte della Federazione delle associazioni dell’Antico Acquedotto.

MODALITA’ DI VISITA

Prenotazione obbligatoria: telefonare al numero 3755346629 dalle ore 9:30 alle 14:00 e dalle ore 16:30 alle 19:00 di giorni feriali (NO Sms – NO WhatsApp).

Luogo e orario di incontro: davanti ascensore Manin Contardo (a fianco Bar Bertoli) in

P.zza Manin ore 10:00. Presentarsi 20 minuti prima dell’inizio del turno prenotato.

Liberatoria di responsabilità: presentare in forma cartacea, in sede di visita, la liberatoria compilata e firmata che vi sarà inviata via e-mail dal Centro Studi Sotterranei.

Massimo visitatori: n. 25 .

Disdetta: deve pervenire telefonicamente al n.3755346629 almeno 24 ore prima del giorno della visita. In caso contrario verrà richiesto un bonifico pari al costo di ingresso.

Durata visita: indicativamente 120 minuti

Contributo: 12,00 euro – 10,00 euro per i soci 2025 – gratuito fino a 12 anni.

Abbigliamento: consigliati scarpe e vestiti comodi

Difficoltà: La visita è da considerarsi “facile”.

N.B. la visita è annullata in caso di allerta meteo.