Genova. È stato trovato nella notte a Casella l’uomo di 67 anni che sabato pomeriggio ha colpito con sei coltellate l’ex compagna, 75 anni, durante una lite avvenuta nella casa della donna in frazione Montemoro, a Montoggio.

I carabinieri erano sulle sue tracce da ore. A dare l’allarme erano stati i vicini di casa della donna, che avevano sentito le sue urla e affacciandosi avevano visto l’ex compagno scappare e dirigersi verso i boschi che circondano la frazione di Montemoro. Un volto conosciuto, quello del 67enne, proprio per i ripetuti episodi di violenza e le liti che caratterizzavano la relazione.

Al momento del ritrovamento il 67enne aveva un principio di ipotermia dopo le ore trascorse a nascondersi, ma era in buone condizioni di salute. Dopo essere stato arrestato è stato dunque accompagnato all’ospedale San Martino per i controlli. Deve ora rispondere di tentato omicidio.

L’ex compagna, pur in gravi condizioni, non è in pericolo di vita. Sabato pomeriggio è stata soccorsa dall’automedica Golf 7 e dai volontari della Croce Verde di Busalla, che l’hanno poi trasferita con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco in ospedale.

I motivi dell’aggressione sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni sembra sia avvenuta al culmine di una lite scoppiata intorno all’ora di pranzo. Tre settimane fa i carabinieri erano già intervenuti nella casa di Montemoro dopo che la donna era stata picchiata dal 67enne, e per lui era scattato il divieto di dimora e il ritiro della patente.

Ieri l’ennesimo episodio di violenza, che ha sfiorato la tragedia. L’uomo è riuscito a introdursi in casa della ex compagna ed è nata una lite culminata quando ha afferrato un coltello e l’ha colpita sei volte.