Amt, da lunedì abbonamenti anche alle biglietterie (ma con prenotazione): come procedere

Genova. Nuovo step nell’entrata in vigore delle nuove tariffe Amt.

Da lunedì 10 novembre sarà possibile acquistare (o rinnovare) gli abbonamenti per gli over 70 anche nelle biglietterie, così come i nuovi abbonamenti annuali da 160 euro validi su tutti gli ascensori Amt, sulla funicolare di Sant’Anna, sulle linee di bus con capolinea periferico, su servizi integrativi e taxibus.

Proprio lunedì, però, è previsto lo sciopero di 4 ore proclamato da Ugl Autoferro, il che significa che dopo le 12.15 il servizio biglietteria potrebbe non essere garantito.

Come prenotare un appuntamento in biglietteria

A oggi era i nuovi abbonamenti erano disponibili solo online, un procedimento che aveva messo in crisi molti cittadini abituati ad acquistare nelle biglietterie o con poca dimestichezza con i mezzi digitali. Non sarà possibile però presentarsi senza appuntamento: chi desidera comprare o rinnovare l’abbonamento in biglietteria dovrà prenotare sul sito di Amt.

Per assistere i clienti nella procedura di prenotazione online, a partire da mercoledì 12 novembre sono a disposizione i “Punti Digitale Facile” (a cui si aggiungono anche i Punti di facilitazione digitale degli Sportelli dei consumatori), a cui accedere gratuitamente per ricevere informazioni e supporto.

Con l’appuntamento prenotato in anticipo si potrà raggiungere le biglietterie di:

Palazzo Ducale

Metro Brignole

Via Bobbio 250r

Via Avio 9r

Al termine della procedura di prenotazione verrà inviata una mail di conferma con l’indicazione dell’orario e della biglietteria scelta.

Quando costano gli abbonamenti annuali Amt

Gli over 70 potranno quindi avere un abbonamento gratis con Isee inferiore o uguale a 12.000 euro all’anno, o uno a 120 euro per chi ha un Isee superiore.

Sempre nei punti vendita Amt sarà inoltre possibile acquistare l’abbonamento annuale alle tariffe attualmente in vigore (ordinario XXL a 295 euro, Under 26 XXL a 200 euro e l’agevolato per i residenti nel Comune di Genova a 120 euro). Le tariffe restano disponibili fino a domenica 16 novembre.

A partire da lunedì 17 novembre sarà possibile svolgere le operazioni di acquisto e rinnovo anche sul Fascicolo del Cittadino.