Frigoriferi e forno sul marciapiede, una denuncia a Struppa: da inizio mese 64 sanzioni per abbandono rifiuti

Genova. Gli agenti della polizia locale del Comune di Genova hanno identificato la persona che ha abbandonato su un marciapiede di via Canepa, a Struppa, vecchi frigoriferi industriali e un forno elettrico.

Si tratta di italiano già noto alle forze dell’ordine, che il 20 novembre è stato denunciato per il reato di abbandono di rifiuti, per cui rischia la reclusione da uno a cinque anni.

Le segnalazioni relative all’episodio sono arrivate agli agenti impegnati nel servizio di prossimità e ascolto della cittadinanza nel presidio mobile presente nel quartiere.

Dall’1 al 25 novembre 2025, nell’ambito dei servizi mirati sul tema dei rifiuti, gli agenti hanno denunciato sei persone per discariche abusive e abbandoni, 19 sanzioni amministrative per abbandono di ingombranti e 45 sanzioni amministrative per abbandono di rifiuti generici.