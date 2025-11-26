  • News24
Prevenzione

A Recco un incontro sul meteo e la sicurezza in mare con il Limet

Appuntamento venerdì 28 novembre, alle 20.30, nella Sala Polivalente

tromba marina

Recco. Venerdì 28 novembre, alle ore 20.30, nella sala polivalente, sarà ospitato un incontro pubblico dal titolo Cose da sapere a terra e in mare nelle zone costiere. Una serata dedicata a chi vive il mare e la costa, per imparare a leggere il cielo, comprenderne i messaggi, per capire davvero la meteorologia che ci circonda.

L’incontro divulgativo a ingresso gratuito, promosso dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Punta Sant’Anna, da Limet – Centro Meteo Ligure e dalle associazioni del Trofeo Golfo Paradiso, con il patrocinio del Comune di Recco, è pensato per appassionati, pescatori, diportisti e cittadini curiosi di conoscere meglio i fenomeni meteo che influenzano la nostra quotidianità.

“Siamo lieti di ospitare a Recco questo incontro dedicato al meteo e alla sicurezza in mare. Sarà un’occasione utile per  comprendere in modo chiaro i principali fenomeni atmosferici, le dinamiche del meteo marino e le regole di sicurezza lungo la costa, oltre a riflettere sugli effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio” spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

Sarà anche presentata l’attività di Limet – Centro Meteo Ligure, da sempre punto di riferimento per l’osservazione e la divulgazione meteorologica. L’ingresso è libero e gratuito.

