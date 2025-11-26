A Recco un incontro sul meteo e la sicurezza in mare con il Limet

Recco. Venerdì 28 novembre, alle ore 20.30, nella sala polivalente, sarà ospitato un incontro pubblico dal titolo Cose da sapere a terra e in mare nelle zone costiere. Una serata dedicata a chi vive il mare e la costa, per imparare a leggere il cielo, comprenderne i messaggi, per capire davvero la meteorologia che ci circonda.

L’incontro divulgativo a ingresso gratuito, promosso dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Punta Sant’Anna, da Limet – Centro Meteo Ligure e dalle associazioni del Trofeo Golfo Paradiso, con il patrocinio del Comune di Recco, è pensato per appassionati, pescatori, diportisti e cittadini curiosi di conoscere meglio i fenomeni meteo che influenzano la nostra quotidianità.

“Siamo lieti di ospitare a Recco questo incontro dedicato al meteo e alla sicurezza in mare. Sarà un’occasione utile per comprendere in modo chiaro i principali fenomeni atmosferici, le dinamiche del meteo marino e le regole di sicurezza lungo la costa, oltre a riflettere sugli effetti del cambiamento climatico sul nostro territorio” spiega il sindaco Carlo Gandolfo.

Sarà anche presentata l’attività di Limet – Centro Meteo Ligure, da sempre punto di riferimento per l’osservazione e la divulgazione meteorologica. L’ingresso è libero e gratuito.