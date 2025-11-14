“A new vision for urban living”, da lunedì al via l’11esima Genova Smart Week

Genova. Sarà la sindaca Silvia Salis ad aprire, lunedì mattina, l’11ª edizione della Genova Smart Week, la piattaforma di confronto su trasformazione urbana, sostenibilità e digitalizzazione promossa dal Comune di Genova e dall’Associazione Genova Smart City in programma dal 17 al 23 novembre e contraddistinta dal titolo “A new vision for urban living”, a sottolineare l’attenzione particolare rivolta quest’anno alla dimensione umana dell’innovazione tecnologica.

“La Genova Smart Week sarà un’importante occasione per ribadire tutto quello che il Comune e l’amministrazione possono fare per rendere la città più attrattiva anche nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica, senza dimenticare il mondo della logistica, dell’high-tech e dell’energia – commenta la sindaca di Genova, Silvia Salis –. La città intelligente che abbiamo in mente sa interfacciarsi con il mondo tecnologico e con le nuove sfide dell’intelligenza artificiale, ma sa anche che al centro ci sono sempre le persone, le cittadine e i cittadini, con le loro esigenze e i loro bisogni. Dobbiamo essere sempre in ascolto e dobbiamo essere capaci di sfruttare al meglio le opportunità che la tecnologia ci offre per migliorare i servizi alla cittadinanza, in modo efficace e sostenibile. I grandi cambiamenti sono già in atto, dobbiamo farci trovare pronti e appuntamenti come la Smart Week ci aiutano a guardare nella giusta direzione”.

La sessione istituzionale di apertura della Genova Smart Week 2025 in agenda lunedì è dedicata ai Piani strategici della città del futuro, occasione per riflettere sul ruolo delle amministrazioni locali nella costruzione di città intelligenti e inclusive, capaci di affrontare le sfide del presente e anticipare quelle del domani. Oltre alla sindaca Salis, i saluti iniziali saranno affidati all’assessore regionale a trasporti, urbanistica e rigenerazione urbana Marco Scajola, ai presidenti dell’Associazione Genova Smart City, Nicola Valentino Canessa, della Camera di Commercio, Luigi Attanasio, e dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Stefano Savi. Seguirà l’intervento di Francesca Coppola, assessora all’urbanistica e alla Smart City del Comune di Genova, che presenterà obiettivi e contenuti dell’edizione 2025.

La mattinata proseguirà con un focus sui principali eventi ospiti di questa edizione e delle tappe che porteranno la Genova Smart Week in Tour all’ex ospedale psichiatrico di Quarto, al Memoriale 14 Agosto in Valpolcevera e alla Casa delle Tecnologie Emergenti di Pra’. A seguire, una tavola rotonda sulle potenzialità di Genova come laboratorio urbano in cui rigenerazione, mobilità e tecnologia si integrano per migliorare la qualità della vita.

Nel pomeriggio, la sessione Digitalizzazione e AI: servizi semplici, cultura accessibile analizzerà come la trasformazione digitale possa semplificare i servizi pubblici e rendere il patrimonio culturale fruibile a tutti i cittadini. Esperti e amministratori discuteranno di modelli e tecnologie capaci di coniugare innovazione e coesione sociale, con strumenti immersivi e soluzioni per un turismo più accessibile.

Di seguito il programma completo della giornata:

Lunedì 17 novembre, Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi

Ore 9.00 – 13.00

Sessione istituzionale di apertura

PIANI STRATEGICI DELLA CITTÀ DEL FUTURO

Una sessione di confronto a più livelli per progettare un futuro intelligente e sostenibile della città, partendo dall’impostazione dell’amministrazione comunale per allargare il discorso alle visioni di altre città comparabili, sia in Italia che all’estero per poi coinvolgere chi può fornire un contributo di idee ma soprattutto di politiche attive da integrare in modo coerente in un piano d’azione condiviso. Le variabili dell’equazione sono molte e in crescita; sta irrompendo, infatti, in modo più esplicito, il tempo e la sua allocazione nelle considerazioni sul futuro delle città.

Modera e conduce: Matteo Macor, Giornalista, la Repubblica

Saluti di benvenuto e apertura dei lavori

Silvia Salis , Sindaca, Comune di Genova

, Sindaca, Marco Scajola , Assessore, Regione Liguria

, Assessore, Nicola Valentino Canessa , Presidente, Associazione Genova Smart City

, Presidente, Luigi Attanasio , Presidente, Camera di Commercio Genova

, Presidente, Stefano Savi, Presidente, Ordine Degli Avvocati di Genova

Intervento introduttivo

Presentazione dell’XI edizione della Genova Smart Week

Francesca Coppola, Assessorato all’Urbanistica, Verde Urbano, Smart City, Città dei 15 minuti, Comune di Genova

Intervento a cura di Carlo Silva, Presidente, Clickutility Team

Ore 10:45: Focus eventi Hosted e Tappe Genova Smart Week in Tour

Genova Global Goals Award

Gabriele Andreetta, Dirigente, Direzione Marketing Territoriale, Comune di Genova

Raise Spoke 1 – tecnologie urbane per un coinvolgimento inclusivo

Silvia Biasotti, Research Director, CNR – IMATI di Genova

Crazy For Startup – edizione 0

Alberto Clavarino, Presidente, Fondazione Genova Startup

Il sapere che trasforma, UniGe e la ricerca PNRR per il futuro del paese

Patrizia Cepollina,Dirigente Area ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, Università degli Studi di Genova

CTE Experience

Silvia Campailla, Responsabile Ufficio progetti di innovazione, fondi europei e ufficio UNESCO, Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, Comune di Genova

Ore 11:30: Tavola rotonda – Progettare oggi la città del domani per una nuova dimensione urbana

Progettare oggi la città del domani significa immaginare spazi urbani innovativi, sostenibili e inclusivi. Genova, tra storia e futuro, diventa laboratorio di nuove dimensioni urbane, dove tecnologia, mobilità, rigenerazione e partecipazione si incontrano per migliorare la qualità della vita e costruire città più resilienti e a misura di persona:

Davide Patrone, Assessore alla Casa, Edilizia Residenziale Pubblica, Patrimonio, Decentramento Amministrativo, Partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione, Comune di Genova

Francesco D’Angelo , Senior Vice President Central & Local Government Market, TIM Enterprise

, Senior Vice President Central & Local Government Market, Alberto Piglia , Head of Innovation Enel Commercial, Innovation Enel Commercial

, Head of Innovation Enel Commercial, Enrico Sterpi , Presidente, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova

, Presidente, Giovanni Battista Raggi, Presidente, AMIU

Presidente, Gianmarco Carnovale , Presidente, Roma Startup

, Presidente, Arcangelo Merella, Progetto Smart Genova

Ore 14.00 – 17.30

DIGITALIZZAZIONE E AI: SERVIZI SEMPLICI, CULTURA ACCESSIBILE

La trasformazione digitale e l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il rapporto tra cittadini, istituzioni e patrimonio culturale. La semplificazione dei servizi pubblici, guidata dalle nuove tecnologie, può migliorare l’accessibilità, favorire l’inclusione e al tempo stesso valorizzare i beni culturali, rendendoli più fruibili e vicini alle persone. Un’occasione per esplorare modelli, esperienze e prospettive in cui innovazione e cultura si intrecciano al servizio della comunità; una trasformazione digitale capace di coniugare innovazione tecnologica e coesione sociale.

Modera e conduce: Elena Levratti, Responsabile Agenda Digitale, Comune di Genova

Focus Digitalizzazione al servizio della PA e dei cittadini

Intervento di apertura

Rita Bruzzone, Assessora ai Servizi Educativi, Diritto all’Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Comune di Genova

L’innovazione di TIM ENTERPRISE al servizio della trasformazione digitale del Paese

Lucia Piro, Head of Sales Nord Ovest, TIM Enterprise

Giovanni Germani, Head of Artificial Intelligence, Fastweb + Vodafone (team Strategy & transformation)

Tavola rotonda – “La trasformazione digitale della PA”

PA e aziende ICT insieme di fronte alla sfida della transizione digitale: quali sono i modelli di collaborazione che si innescano per favorire una trasformazione profonda della PA. Un cambiamento che, a livello trasversale, investe tutti i settori, dall’organizzazione interna, all’erogazione dei servizi al cittadino, all’evoluzione delle piattaforme di comunicazione multicanale dell’Ente:

· Pasquale Criscuolo, Segretario e Direttore Generale, Comune di Genova

Riccardo Battaglini , Direttore Centrale Business e Servizi, Liguria Digitale

, Direttore Centrale Business e Servizi, Giuseppina Salsone , Managing Director Health & Public Service, Accenture

, Managing Director Health & Public Service, Ezechiele Capitanio ,Regional Vice President per la Pubblica Amministrazione Locale e la Sanità Pubblica, Salesforce

,Regional Vice President per la Pubblica Amministrazione Locale e la Sanità Pubblica, Diego Mendia , Partner, Intellera part of Accenture

, Partner, Gianluca Sugoni , Senior Account Executive Public Sector Italia, Appian

, Senior Account Executive Public Sector Italia, Gianni Alesina, Direttore dei Servizi Professionali, Microsoft

Dalle tecnologie per l’inclusione alle città inclusive: una Geo-Dashboard per il processo decisionale

Monica Bruzzone, Research Fellow, Università degli Studi di Genova

Intervento a cura di Nova Connect

CTE-Genova: Tecnologie Emergenti per la valorizzazione dei musei e della cultura

Silvana Sanfelu Giaimo, Responsabile Internazionalizzazione, Cluster Nazionale Smart Communities

Focus Cultura, Fruizione del Patrimonio Storico e Artistico e Turismo senza barriere

Modera e conduce: Silvia Isola, Giornalista, Il Secolo XIX

Intervento introduttivo

Giacomo Montanari*, Assessorato alla Cultura, Valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città, Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali, Comune di Genova

I grandi eventi sportivi,volano per il turismo in città

Lorenzo Garzarelli, Consigliere delegato ai Grandi eventi, Comune di Genova

EN-HERITAGE: Piattaforma per il monitoraggio e la diagnosi dello stato di conservazione degli edifici storici tramite digital twin

Matteo Colli, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova

Progetto Casa delle Tecnologie Emergenti di Genova Prà

Silvia Campailla, Responsabile Ufficio progetti di innovazione, fondi europei e ufficio UNESCO, Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione, Comune di Genova

Una storia emozionante: dalla digitalizzazione del territorio agli Staglieno Days

Stefania Traverso, Responsabile Ufficio Sistemi Informativi Territoriali, Direzione Servizi Informativi, Comune di Genova; Chiara Angela Capini, Ufficio Valorizzazione e promozione storico artistica del Cimitero Monumentale di Staglieno, Direzione Servizi Cimiteriali, Comune di Genova

Musei intelligenti: la rivoluzione digitale a servizio del pubblico

Selene Frascella, Ricercatrice Postdoc, Cultural Heritage Technologies – Istituto Italiano di Tecnologia – IIT

La Genova Smart Week è promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team, la partecipazione dei main partner Banca Passadore e TIM e dei gold partner Enel e Movyon. Il programma completo, gli aggiornamenti e le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale www.genovasmartweek.it.