Iniziativa

Il 23 novembre in piazza Leopardi una giornata di eventi contro la violenza sulle donne

In programma sfilate di moda, esibizioni musicali, momenti di riflessione sul tema della violenza di genere, attività e merenda per grandi e piccini

Generico novembre 2025

Genova. Il municipio Medio Levante invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa organizzata per domenica 23 novembre, in piazza Leopardi dalle 15 alle 18: una giornata di incontro, condivisione e sensibilizzazione dedicata al contrasto della violenza sulle donne, in vista della ricorrenza del 25 novembre, data simbolo riconosciuta a livello internazionale.

“Da sempre il municipio sostiene con convinzione questa ricorrenza, con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti, promuovendo una cultura del rispetto e dell’ascolto – si legge in una nota – grazie ai tanti sponsor e ai tantissimi amici di cuore che hanno deciso di sostenere questa iniziativa, ritenendola assolutamente meritevole, la piazza si animerà con una festa aperta a tutti”.

Saranno presenti anche l’arma dei carabinieri, la polizia locale, il centro antiviolenza Mascherona e il centro Per non subire violenza di Via Cairoli, non solo in forma istituzionale ma come veri punti di ascolto, informazione e dialogo.

Generico novembre 2025

Gruppo GE, in collaborazione con GT Motor, partecipa all’iniziativa portando in piazza una Toyota C-HR e Lexus UX. “L’azienda conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative legate ai temi sensibili del territorio, con attività continuative a beneficio della comunità locale e del settore automotive”.

Programma della giornata

Sfilate di moda, dedicate alla donna nella sua completezza: lavoratrice, professionista, madre, creativa, capace di cura e responsabilità;

Esibizioni musicali di giovani ragazze, che porteranno sul palco energia, voce e libertà espressiva;

Momenti di riflessione sul tema della violenza di genere, perché la prevenzione nasce dalla consapevolezza;

Attività e merenda per grandi e piccini, per coinvolgere tutta la comunità in un momento di vicinanza e condivisione.

Il senso della giornata

“L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta per far conoscere alle donne i centri a cui rivolgersi in caso di necessità, offrendo loro visibilità, sostegno e la certezza che l’aiuto esiste ed è vicino – dicono gli organizzatori – è una giornata che sceglie di affrontare un tema doloroso attraverso musica, partecipazione, movimento e creatività, creando un richiamo forte e positivo capace di avvicinare le persone e ricordare che nessuna è sola”.

“Un’occasione per ribadire un messaggio chiaro e senza tempo: le donne non devono essere toccate neppure con un fiore – concludono dal municipio Medio Levante – l’amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, per testimoniare l’importanza di una battaglia che riguarda l’intera comunità”.

