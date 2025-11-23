Il 23 novembre in piazza Leopardi una giornata di eventi contro la violenza sulle donne

Genova. Il municipio Medio Levante invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa organizzata per domenica 23 novembre, in piazza Leopardi dalle 15 alle 18: una giornata di incontro, condivisione e sensibilizzazione dedicata al contrasto della violenza sulle donne, in vista della ricorrenza del 25 novembre, data simbolo riconosciuta a livello internazionale.

“Da sempre il municipio sostiene con convinzione questa ricorrenza, con l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti, promuovendo una cultura del rispetto e dell’ascolto – si legge in una nota – grazie ai tanti sponsor e ai tantissimi amici di cuore che hanno deciso di sostenere questa iniziativa, ritenendola assolutamente meritevole, la piazza si animerà con una festa aperta a tutti”.

Saranno presenti anche l’arma dei carabinieri, la polizia locale, il centro antiviolenza Mascherona e il centro Per non subire violenza di Via Cairoli, non solo in forma istituzionale ma come veri punti di ascolto, informazione e dialogo.

Gruppo GE, in collaborazione con GT Motor, partecipa all’iniziativa portando in piazza una Toyota C-HR e Lexus UX. “L’azienda conferma il proprio impegno nel sostenere iniziative legate ai temi sensibili del territorio, con attività continuative a beneficio della comunità locale e del settore automotive”.

Programma della giornata

Sfilate di moda, dedicate alla donna nella sua completezza: lavoratrice, professionista, madre, creativa, capace di cura e responsabilità;

Esibizioni musicali di giovani ragazze, che porteranno sul palco energia, voce e libertà espressiva;

Momenti di riflessione sul tema della violenza di genere, perché la prevenzione nasce dalla consapevolezza;

Attività e merenda per grandi e piccini, per coinvolgere tutta la comunità in un momento di vicinanza e condivisione.

Il senso della giornata

“L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta per far conoscere alle donne i centri a cui rivolgersi in caso di necessità, offrendo loro visibilità, sostegno e la certezza che l’aiuto esiste ed è vicino – dicono gli organizzatori – è una giornata che sceglie di affrontare un tema doloroso attraverso musica, partecipazione, movimento e creatività, creando un richiamo forte e positivo capace di avvicinare le persone e ricordare che nessuna è sola”.

“Un’occasione per ribadire un messaggio chiaro e senza tempo: le donne non devono essere toccate neppure con un fiore – concludono dal municipio Medio Levante – l’amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa, per testimoniare l’importanza di una battaglia che riguarda l’intera comunità”.