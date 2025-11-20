20 anni dell’Alliance Française de Gênes, lunedì 10 la giornata di celebrazione

Genova. Quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dell’Alliance Française di Genova, che nel 2005 ha sostituito il Centro Culturale Franco-Italiano Galliera, garantendo la rappresentanza culturale francese a Genova negli ultimi 66 anni.

Lunedì 10 novembre, dopo una sessione mattutina istituzionale alla presenza dell’ambasciatore di Francia in Italia Martin Briens e della sindaca di Genova Silvia Salis, l’alliance avrà il piacere di accogliere il pubblico per un pomeriggio alla scoperta dei legami culturali e storici tra Genova e la Francia nel corso dei secoli.

Ecco il programma dettagliato della giornata.

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE – 11H – ALLIANCE FRANCAISE DE GENES – VIA GARIBALDI 20 – GENOVA

Apertura istituzionale :

MARTIN BRIENS, Ambassadeur de France en Italie

SILVIA SALIS, Sindaca di Genova

Messaggio della Fondation Alliance Française Paris

Testimonianza sulla creazione dell’AF de Gênes :

JACQUES BARRÈRE, primo Presidente dell’AF de Gênes

MARIE-ANGE AMICO, membro fondatrice dell’AF de Gênes, Consigliera Consolare

L’AF de Gênes, oggi e domani :

LUC PÉNAUD, Presidente dell’AF de Gênes, Console onorario di Francia a Genova

CAROLE FREGONARA, Direttrice dell’AF de Gênes

LUNEDI’ 10 NOVEMBRE – 14H30 – ALLIANCE FRANCAISE DE GENES – VIA GARIBALDI 20 – GENOVA

Genova e la Francia : Conferenze

14H30: “Relazioni Politico-Culturali tra Genova e la Francia (1505):

L’Enigma di un Amor Perfetto tra Tommasina Spinola e Re Luigi XII”.

BARBARA BARNATO, Laureata in Economia Internazionale e Laureanda

in Storia delle Relazioni Internazionali

15H30 : “Nul travail sans peine, Pierre Puget entre Marseille et Gênes”.

NICOLAS PILARD, artiste

16H30 : “Maria Brignole-Sale de Ferrari tra Genova e Parigi”

PIERO BOCCARDO, ex Direttore dei Musei di Strada Nuova