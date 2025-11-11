ʺConsenso informato in Medicina e disposizioni anticipate di trattamentoʺ, il convegno a Palazzo Ducale

Genova. La legge 219/2017 tutela il diritto alla vita, alla salute e all’autodeterminazione del paziente, stabilendo che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza consenso libero e informato, salvo eccezioni di legge. Promuove la relazione di fiducia medico-paziente e introduce le disposizioni anticipate di trattamento, consentendo di esprimere in anticipo volontà e nomina di fiduciario. La legge valorizza la dignità e l’equilibrio tra cure e desideri della persona, chiarendo alcuni aspetti sul fine vita che sono stati per anni oggetto di accesi dibatitti.

Se ne parlerà in un convengo giovedì 13 novembre, ore 17.00, presso la sala conferenze di Palazzo Ducale con il professore Alessandro Bonsignore

Il Prof. Alessandro Bonsignore, 42enne, Medico Chirurgo, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, laureatosi con Lode e Medaglia presso l’Università degli Studi di Genova nel luglio 2007, specializzatosi con lode in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Genova nel marzo 2012, ha – altresì – conseguito il Dottorato di Ricerca in Patologia Forense e Tecniche Criminalistiche presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” nell’aprile 2015. È Professore Associato di Medicina Legale presso l’Università di Genova, afferente al DISSAL (Dipartimento d Scienze della Salute), abilitato alla I fascia ed al ruolo di Commissario, vanta incarichi di insegnamento anche in Atenei Stranieri. Inoltre, è Direttore della Medicina Legale dell’IRCCS-Istituto Giannina Gaslini di Genova nonché Responsabile della Unità di Medicina Legale e Coordinamento Trapianti dell’IRCCS-Ospedale Policlinico San Martino e Coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Liguria. È consulente tecnico della Procura della Repubblica e delle Sezioni Civili e Penali presso numerosi Tribunali italiani.

Nell’ottobre 2014 è stato vincitore del prestigioso premio internazionale “Young Scientist Award”, quale miglior patologo forense al mondo under 40, per cui è stato premiato a Seoul (Corea del Sud) nell’ambito dell’International Academy of Forensic Sciences. Organizzatore di molteplici congressi nazionali ed internazionali, ha pubblicato oltre 250 lavori scientifici sulle principali riviste del settore, essendo anche Reviewer e membro dell’Editorial Board della maggioranza di esse, nonché “Fellow” dell’American Academy of Forensic Sciences. Dal 2017 è Presidente della Federazione Regionale Ligure degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e, dal 2021, Presidente dell’OMCeOGE per i quadrienni 2021-2024 e 2025-2028, essendo stato Vice-Presidente nei precedenti due mandati triennali (2015-2017 e 2018-2020). Dal 2021 è il delegato della FNOMCeO per i rapporti con il MUR ed il Ministero della Salute. Dal 2024 è componente dell’Osservatorio Nazionale delle Buone Pratiche sulla Sicurezza in Sanità istituito presso Agenas, di cui è anche consulente in veste di Medico Esperto. Infine, è componente del Consiglio Superiore di Sanità della Regione Liguria e componente del CERA (Comitato Etico per la Ricerca di Ateneo) dell’Università degli Studi di Genova.