  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Rivitalizzazione

Zena Active Citizens Centro Storico, premiati 22 progetti vincitori: ecco quali

Oltre 80 le domande presentate. Ogni impresa riceverà un contributo a fondo perduto in regime de minimis di importo compreso tra 40 e 120mila euro

Generico ottobre 2025
Genova. 22 progetti per un finanziamento totale che supera i due milioni di euro. È questo l’esito del bando ZAC – Zena Active Citizens Centro Storico, lanciato la scorsa primavera e che ha visto un totale di 80 domande presentate.  Ogni impresa tra le vincitrici del bando riceverà contributi a fondo perduto in regime de minimis di importo compreso tra 40 e 120 mila euro.
«Le proposte di progetto che sono state ammesse e selezionate rappresentano una sfida importante e ambiziosa per il nostro centro storico – dice l’assessora al Commercio Tiziana Beghin -. Grazie all’iniziativa e allo spirito imprenditoriale, unito alla vocazione sociale e inclusiva di alcune di questa realtà, l’obiettivo è quello di rendere il centro storico un luogo dove rimanere e non dal quale scappare. Ai vincitori del bando va il mio in bocca al lupo, con la garanzia che le istituzioni continueranno a lavorare al loro fianco».
ZAC è il progetto con cui il Comune di Genova persegue gli obiettivi di sviluppo urbano indicati dal programma PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.
L’avviso pubblico ZAC – Zena Active Citizens Centro Storico ha voluto contribuire alla rivitalizzazione del Centro Storico di Genova in chiave attrattiva, sostenibile e inclusiva, offrendo sostegno a investimenti produttivi per lo sviluppo o il rafforzamento (con innovazioni di prodotto e/o di processo) di attività economiche in loco.
Per perseguire questi obiettivi, che riguardano la promozione e l’incremento dell’attrattività per il Sestiere di Prè, dell’inclusività per il Sestiere della Maddalena e della vivibilità per il Sestiere del Molo, sono stati individuati potenziali scenari di sviluppo, per introdurre innovazioni economiche e creare impatto sociale negli specifici territori: Prè: Studentato diffuso (diversificare e incrementare le presenze in quartiere anche al fine di garantire maggior presidio del territorio); Maddalena: Distretto dell’artigianato e dell’economia circolare (sostenere il lavoro di qualità anche al fine di trattenere risorse umane sul territorio e contrastare solitudine lavorativa);  Molo: Sestiere di movida sostenibile (mitigare l’impatto della movida anche al fine di contrastare dinamiche di gentrificazione).
Tra i criteri di valutazione, si è tenuto conto quindi della pertinenza della proposta rispetto agli scenari di sviluppo e della localizzazione della sede operativa per lo svolgimento delle attività, con riguardo alla coerenza rispetto alle aree target individuate per ciascun sestiere.

Delle 22 proposte ammesse a finanziamento, il 41% si riferisce a progetti o attività nel sestiere della Maddalena, il 36% nel sestiere del Molo, il 23% nel sestiere di Pré. 

Ecco l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento:
  1. ZENUINO Srl (120.000 €)
  2. TUG Srl (70.600€)
  3. IL LABORATORIO SOC. COOP. SOC. (119.800 €)
  4. MIGE Srl (104.000€)
  5. MADLAB 2.0 – (102.500€)
  6. ROBERTA MALUSARDI (120.000€)
  7. SOLIDARIETA’ E LAVORO SOC. COOP. SOC. (119.500 €)
  8. TOURAY SAMBA (88.600€)
  9. SYLVIE GARRONE (60.650€)
  10. BOC SRLS (70.000) €
  11. G&T SRL (100.000€)
  12. OGIGIA DI RAFFAELLA ROVIDA (119.800€)
  13. SPOCK SRL (119.800€)
  14. KALMINE DI ILARIA SECHI (94.000€)
  15. TATABOX S.C.S.A.R.L. (120.000€)
  16. IncontrArti (119.950 €)
  17. PATISSERIE 918 (102.000€)
  18. IL CESTO COOPERATIVA SOCIALE (120.000€)
  19. ALESBET SRL (108.000€)
  20. LANTERNA SOC. COOP. SOC (102.000€)
  21. NJORD SRL (120.000€)
  22. SPOON FEVER SRL (120.000€)
Più informazioni
leggi anche
centro storico vicoli maddalena
Bando zac
Dallo studio di registrazione all’abbigliamento sostenibile: i nuovi progetti per il centro storico
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.