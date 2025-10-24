Genova. Poco più di un mese e Ponte Parodi tornerà a ospitare il Winter Park, il parco divertimenti aperto in zona Darsena per il periodo invernale, feste comprese.

La direzione commercio area pubblica ha raggiunto un accordo con i rappresentanti delle associazioni che si occupano di allestire e gestire il parco divertimenti, stabilendo che i lavori per l’allestimento delle giostre inizieranno il 26 novembre con l’obiettivo di aprire il Winter Park il 6 dicembre, due giorni prima dell’Immacolata.

Il parco resterà aperto sino all’11 gennaio, ma non è escluso che possa essere concessa una proroga sino al 18. In questo caso, l’area dovrà essere restituita all’Autorità Portuale, responsabile dell’area, non oltre il 22 gennaio.

Il Winter Park ormai da diversi anni si è trasferito da piazzale Kennedy a Ponte Parodi per i lavori del nuovo parco della Foce. Inizialmente la scelta era stata contestata, ma alla fine è stato trovato un accordo tra Comune e gestori per investire sull’area.

Nessuna novità invece su un eventuale ritorno della ruota panoramica, che nel 2024 si è trasferita dal Porto Antico a Lione, in Francia. La decisione dei proprietari di Altravista Wheel, titolare della ruota più alta d’Italia, era legata ai costi sempre più alti da sostenere per il trasferimento dell’attrazione da calata Mandarancio, di fronte all’Acquario, a calata Gadda, in fondo ai Magazzini del Cotone.