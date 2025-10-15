Volontari Plastic Free al lavoro nel parco dell’ex Corderia: rimossi 250 kg di rifiuti

Genova. Sabato 11 ottobre i volontari di Plastic Free Onlus sono tornati a Genova per una nuova giornata di pulizia ambientale nella zona della Corderia di Sestri Ponente, un’area verde spesso trascurata ma di grande valore per la comunità locale.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Genova e organizzata in collaborazione con Amiu Genova, ha visto la partecipazione di una ventina di persone che, in poche ore, hanno rimosso circa 250 kg di rifiuti, soprattutto plastica e scarti abbandonati nel parco.

Tra i partecipanti anche alcuni residenti della zona, tra cui diversi cittadini stranieri che hanno voluto partecipare: “È una zona che ha sempre avuto problemi di incuria – spiegano i referenti locali – ma piano piano si sta costruendo una nuova sensibilità. Alcuni residenti, anche giovani, stanno iniziando a capire quanto sia importante tenere pulito questo spazio”.

Il contributo di McDonald’s Genova ha permesso l’acquisto dei materiali utilizzati durante la raccolta, garantendo lo svolgimento dell’attività in sicurezza ed efficienza. A coordinare l’appuntamento è stata la referente locale Martina Certo, che ha voluto sottolineare come “la presenza delle istituzioni e l’attenzione che si sta sviluppando attorno al parco della Corderia rappresentino un segnale positivo. Continueremo a organizzare giornate di pulizia per mantenerlo decoroso e restituirlo alla città come merita”.

Un piccolo passo avanti, dunque, per un quartiere che grazie all’impegno congiunto dei volontari, dei cittadini e delle istituzioni dimostra che il cambiamento può partire anche da gesti semplici, ma costanti.