Anche il Vittorio Emanuele Ruffini “occupato” per Gaza e per la Flotilla

Genova. Nella staffetta della protesta degli studenti genovesi, dopo quelle del Klee Barabino e del Calvino – terminate – oggi è l’istituto Vittorio Emanuele Ruffini ad annunciare l’occupazione in solidarietà con il popolo palestinese e il sostegno alla missione della Global Sumud Flotilla.

“Questa mattina, noi studenti del Vittorio Emanuele abbiamo deciso di occupare la scuola – si legge in una nota – occupiamo insieme a OSA. Perché occupiamo? L’occupazione nasce dalla necessità di prendere posizione su temi fondamentali e costruire una scuola realmente nostra. I motivi principali sono sostegno alla Global Sumud Flotilla, e richiediamo il rilascio immediato e il rimpatrio di tutti e tutte i 300 attivisti, tra cui 15 italiani, ancora incarcerati dallo stato sionista di Israele”.

Ma i ragazzi e le ragazze chiedono anche “Soldi alla scuola, non alla guerra: denunciamo l’ipocrisia di un governo che investe miliardi in spese militari e lascia le scuole italiane in condizioni fatiscenti, costringendo studenti su territorio nazionale a studiare in luoghi che ci cadono letteralmente in testa, e che facendo finta di niente continua a reprimere e levare strumenti di crescita agli studenti”.

“Negli ultimi mesi lo sceriffo Valditara ha reso la scuola sempre più rigida e repressiva. Tra regole assurde sugli esami, telefoni vietati ovunque e sospensioni usate come minacce, sembra che l’unico obiettivo sia zittire gli studenti invece che ascoltarli e migliorare il luogo dove gli studenti passano la maggior parte della loro vita. Non possiamo accettare una scuola repressiva e che tende a soffocare qualsiasi tipo di mobilitazione da parte degli studenti”.