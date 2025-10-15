  • News24
Digitalizzazione

Visita alla sede di Liguria Digitale per la sindaca Salis e l’assessora Bruzzone

Generico ottobre 2025

Genova. Questa mattina, la sindaca di Genova, Silvia Salis, accompagnata dall’assessora all’Informatica e Transizione digitale, Rita Bruzzone, ha visitato gli uffici di Liguria Digitale, nella sede degli Erzelli. Ad accoglierle il direttore generale Enrico Castanini, l’amministratore unico Pier Paolo Greco e il responsabile della Direzione Centrale Business e Servizi Riccardo Battaglini.

La sindaca ha salutato alcuni rappresentanti dei lavoratori per poi approfondire le attività di alcuni settori, tra cui il Security Operation Center e Networking Operation Center, prossimo all’inaugurazione, e il Cyber Security Lab, centro operativo in collaborazione tra Liguria Digitale e Polizia Postale, per il contrasto dei reati informativi, di rilievo nazionale.

«Vogliamo che Liguria Digitale torni protagonista anche della digitalizzazione del Comune – ha commentato Salis al termine della visita – con i vertici dell’azienda abbiamo condiviso una serie di iniziative che si svilupperanno nei prossimi mesi, a partire da un programma per la digitalizzazione di base dedicato alla terza età, in modo da consentire a chi è meno giovane di accedere a servizi che già esistono, ma che per alcuni rischiano di essere poco accessibili». «Intendiamo lavorare con Liguria Digitale anche per l’ottimizzazione dei servizi digitali già forniti dalla pubblica amministrazione comunale a beneficio dei residenti e dei turisti», ha concluso la sindaca.

