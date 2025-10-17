  • News24
Virtus Entella – Sampdoria LIVE: la cronaca del primo tempo

Calcio d'inizio alle 20,30

Virtus Entella 0 – Sampdoria 0

 

1′ Si parte, ospiti incaricati del calcio di inizio. Sampdoria con il completo blu jeans. Virtus Entella con la classica maglia a bande verticali biancocelesti.

Alle 20, 30 scatta il derby ligure tra Virtus Entella e Sampdoria. Sfida inedita tra le due squadre, separate da un solo punto in classifica. Sei per i biancocelesti, cinque per i blucerchiati. Qui l’anteprima della partita. 

Formazioni ufficiali

Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hdzikadunic, Giordano; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Henderson, Cherubini; Coda. A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Cuni, Ricci, Ferrari, Vulikic, Conti, Ioannou, Narro, Barak, Benedetti.  Allenatore: Massimo Donati.

Virtus Entella: Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Karic, Nichetti, Di Mario, Fumagalli, Debenedetti. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Lipani, Bariti, Russo, Della Vecchia, Moretti, Ankeye, Boccadamo, Bottaro, Portanova Allenatore: Andrea Chiappella.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Cipressa di Lecce e Scarpa di Collegno. Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino. VAR: Paterna di Teramo. AVAR: Manganiello di Pinerolo.

