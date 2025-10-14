  • News24
Vigili del fuoco, unanimità in consiglio regionale: “Più risorse e personale per la Liguria”

Sì al provvedimento proposto da Stefano Giordano (M5s): "La tutela del diritto alla sicurezza e alla tempestiva risposta del sistema di soccorso è un interesse pubblico primario"

Genova. Approvato all’unanimità in consiglio regionale l’ordine del giorno proposto da Stefano Giordano (M5s) e firmato da tutti i gruppi consiliari che impegna la giunta attivarsi in Conferenza Stato-Regioni per aumentare le risorse per i vigili del fuoco della Liguria, alle prese con continue carenze di di organico, e sollecitare un incremento di personale nelle prossime mobilità nazionali, in linea con le piante organiche previste.

Un “segnale importante”, secondo Giordano. “La Regione, pur non avendo competenza diretta sull’organico dei pompieri, deve farsi promotrice, presso il Governo e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di un confronto istituzionale volto a garantire un adeguato presidio territoriale. La tutela del diritto alla sicurezza e alla tempestiva risposta del sistema di soccorso è un interesse pubblico primario, che impone azioni coordinate tra Stato, Regione e Prefetture”, commenta il pentastellato.

“Mai come oggi le tragedie che si sono susseguite nel nostro paese hanno evidenziato quanto sia prioritario il soccorso tecnico urgente. Ringrazio tutti i gruppi consiliari per aver sottoscritto all’unanimità l’ordine del giorno: oggi abbiamo dimostrato che gli interessi dei cittadini possono e devono avere la precedenza sulle appartenenze politiche. Orgogliosi di essere stati promotori di un atto che auspichiamo porti benefici al sistema di soccorso della Liguria”, conclude Giordano.

