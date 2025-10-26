  • News24
Post partita

Il Genoa resta ultimo, Vieira: “Dobbiamo continuare a lavorare con unità, i cambi non sono stati il problema”

Il tecnico dopo la sconfitta con il Torino: "Nel primo tempo potevamo fare 0-2, il gol è un problema ricorrente da inizio campionato"

Genoa Vs Cagliari

La terza trasferta consecutiva in vantaggio e poi chiusa con zero punti. Il peggior avvio di sempre in Serie A con soli 3 punti in 8 partite. Il momento del Genoa è questo, ed è decisamente critico. Contro il Torino i rossoblù cadono al 90′, decisivo il gol di Maripan. Un altro match terminato 2-1, dopo il vantaggio iniziale di Thorsby. Il Grifone si è sciolto nella ripresa, dopo un buon primo tempo.

Proprio da qui parte l’analisi post partita di Patrick Vieira, intervistato da DAZN. Il tecnico infatti commenta: “Credo che la partita si sia decisa anche nel primo tempo, avevamo la possibilità di fare 2-0 e non l’abbiamo fatto. Loro nel secondo tempo sono stati più pericolosi con i palloni lunghi, abbiamo sofferto fino alla fine. Adesso dobbiamo resettare”.

Tra i temi di interesse, anche la gestione dei cambi. Vieira aveva notato un eccessivo abbassamento della squadra e ha provato a contrastarlo inserendo – ancora sull’1-1 – Ekuban, Vitinha, Colombo e Cornet. Vedendo però il risultato finale, forse la scelta non è stata la più azzeccata. Il tecnico afferma: “Adesso è molto difficile parlare, dobbiamo riguardare la partita e vedere. Non credo che sia stata una questione di cambi, abbiamo giocato con personalità ma il secondo tempo è stato difficile. Nonostante le occasioni non abbiamo fatto gol, è un problema ricorrente dall’inizio del campionato“.

Infine Vieira analizza più in generale la situazione del suo Genoa, richiamando al concetto di unità già focalizzato nella conferenza prepartita. Dice dunque l’allenatore: “Il momento è molto difficile per allenatore, giocatori e tifosi. Dobbiamo essere uniti, oggi lo abbiamo dimostrato sul campo ma non abbiamo concretizzato le opportunità avute. In un momento del genere dobbiamo solo accettare le critiche e continuare a lavorare con l’unità che abbiamo avuto sin qui“.

