  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Il punto

Vibrazioni e danni a Sestri Ponente, Confedilizia all’attacco: “Promesse non mantenute, ai cittadini somme predeterminate””

"Questa situazione non crea uniformità di trattamento, ma al contrario una disparità perché non tiene conto delle caratteristiche intrinseche di ogni abitazione"

sestri ponente sicurezza paura vibrazioni proteste

Genova. “Una vicenda che parte male e non ha ancora una conclusione. Non sono stati previsti danni da cantierizzazione né realizzate le perizie. Dove si trovano i cantieri del ribaltamento a mare, a Sestri Ponente, anche a centinaia di metri la cittadinanza ha subito gravi disagi per rumori e vibrazioni e in qualche caso problemi staticità agli immobili”.

Così Vincenzo Nasini, vicepresidente nazionale di Confedilizia e presidente di Ape Genova, e Paolo Prato, presidente della Federazione Ligure della Proprietà edilizia, intervengono dopo la conferenza stampa andata in scena oggi ad Assoutenti.

Ape Confedilizia, la maggiore associazione della proprietà immobiliare, ha preso a cuore le richieste dei cittadini e dei suoi soci. Partendo dal presupposto che il numero dei proprietari interessati dalle nuove opere pubbliche sarà ben superiore a quello di 3500 emerso recentemente. “Le promesse di aprire un tavolo e realizzare un protocollo indennitario non sono state mantenute, per cui siamo a un bivio: o si sblocca la situazione e l’ultima risorsa restano i contenziosi. Ape Confedilizia si augura che prevalga il buon senso e i diritti dei proprietari danneggiati”.

Poi, tornando alla situazione attuale, Nasini e Prato aggiungono: “Sono due i principi fondamentali di cui negli indennizzi non si tiene conto. Il primo è che i soggetti danneggiati devono essere interamente indennizzati per i danni subiti e non essere costretti ad accettare una somma per evitare un lungo e costoso contenzioso. Il secondo e che la stima degli indennizzi deve avvenire casa per casa, valutando e stimando le singole situazioni di disagio subite dai proprietari e dagli inquilini. Purtroppo, questo non avviene. Anzi, avviene il contrario. I proprietari ricevono un verbale di accordi con una somma predeterminata e sono invitati a sottoscrivere con la formula “prendere o lasciare. Questa situazione non crea uniformità di trattamento, ma al contrario una disparità perché non tiene conto delle caratteristiche intrinseche di ogni abitazione”

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.