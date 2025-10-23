Viabilità, via Perlasca a senso unico alternato fino a novembre per i lavori di posa della fibra ottica

Genova. Il Comune di Genova ha disposto una modifica temporanea alla circolazione stradale in via Giorgio Perlasca, in Val Polcevera, per consentire l’allestimento di un cantiere e lavori di posa di cavi in fibra ottica. L’intervento è stato richiesto da Ultranet srl e rientra nelle attività relative nel territorio del Municipio V di implementazione di questa tecnologia.

I maggiori disagi per gli automobilisti si concentreranno nel tratto di via Perlasca tra via Campi e via Argine Polcevera. Qui, a partire da subito e fino al 31 ottobre 2025, sarà istituito il senso unico alternato. Le limitazioni saranno in vigore dalle ore 8:00 alle ore 19:00. In questi orari, il traffico veicolare sarà regolato da movieri nei tratti interessati dalle cantierizzazioni. Al di fuori di questi orari, la viabilità veicolare e pedonale sarà ripristinata come da situazione preesistente.

Anche la circolazione pedonale sarà interessata: i pedoni dovranno essere indirizzati su itinerari alternativi che siano debitamente separati dalle aree di cantiere. Il transito da e per Via Campi e l’attraversamento pedonale interessato saranno regolati dai movieri.