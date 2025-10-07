Via delle Tofane, abusivi nelle case Arte. I residenti: “Situazione invivibile”

Genova. “Abbiamo condiviso con Arte la necessità di uno sgombero delle abitazioni occupate abusivamente in via Delle Tofane e ho chiesto alla prefetta di mettere il tema all’ordine del giorno del prossimo comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza in modo che si possa predisporre un numero adeguato di personale”.

Lo ha detto l’assessora alla Polizia locale e Sicurezza urbana del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi, rispondendo nella seduta di oggi a un articolo 54 della consigliera comunale della Lista Salis Erika Venturini.

Venturini si è fatta megafono, in aula rossa, delle preoccupazione dei residenti del quartiere popolare sulle alture di Rivarolo. In via Delle Tofane ci sono 80 alloggi vuoti attualmente oggetto di un intervento di recupero da parte di Arte, ha spiegato la consigliera, ma alcuni di questi appartamenti sono stati occupati da abusivi e spesso la presenza di queste persone porta a situazioni di scarsa sicurezza.”

“Ci sono state anche delle aggressioni – dice Venturini – di notte si sentono continuamente urla e schiamazzi, i residenti hanno paura a uscire di sera per portare fuori il cane, e si sentono abbandonati”. Gli occupanti abusivi, a quanto emerso, entrano nell’immobile arrampicandosi e passando dal secondo piano dell’edificio, che non è ancora stato murato.

A questo proposito domani, mercoledì 8 ottobre, ci sarà un incontro sul posto tra gli abitanti del quartiere, l’amministrazione comunale e Arte. “Già il 12 agosto c’era stato un sopralluogo della polizia locale insieme ai carabinieri – ha raccontato l’assessora Viscogliosi – ma non era stato possibile intervenire con uno sgombero per motivi tecnici, lo faremo e per il futuro abbiamo proposto ad Arte di installare telecamere di videosorveglianza e di investire nell’illuminazione”.