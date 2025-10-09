  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ci siamo

Sampierdarena, al via la pedonalizzazione di via Rolando: tutti i dettagli della sperimentazione

Partito il progetto di urbanistica tattica che completa la trasformazione della storica via del quartiere: ecco come cambiano i flussi di traffico della zona

via rolando sampierdarena

Genova. E’ stata firmata in queste ore l’ordinanza del Comune di Genova che avvia le modifiche alla viabilità per consentire la sperimentazione di un anno della pedonalizzazione di via Rolando a Sampierdarena.

Si tratta del primo tassello di Genova Street Lab, il progetto sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo – nell’ambito del bando Prospettive urbane – per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità degli spazi pubblici, insieme alla promozione di una mobilità scolastica sostenibile e sicura. Il progetto comprende una serie di interventi di urbanistica tattica che non includono solo via Rolando ma si estendono alle traverse, ai giardini Pavanello, al plesso Salgari e ai percorsi di avvicinamento alla scuola e a largo Gozzano.

Le principali modifiche introdotte sono:

  • Via Carlo Rolando: Nel tratto compreso tra Via Antonio Cantore e Via Carlo Dattilo, all’interno dell’area pedonale già istituita, viene concesso il transito ai velocipedi (biciclette) in senso unico di marcia da levante verso ponente.
  • Via Michele Malfettani: Verrà installato un divieto di sosta permanente su entrambi i lati del tratto compreso tra Via Antonio Cantore e il civico 1R. Saranno installati dissuasori di sosta nelle aree ritenute critiche per l’esecuzione delle manovre.
  • Via Antonio Cantore: Nel tratto compreso tra i civici 21A e 23, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata
Più informazioni
leggi anche
via rolando sampierdarena
Trasformazioni
Sampierdarena, al via il progetto di “urbanistica tattica”: entro il 2025 pedonalizzazione totale di via Rolando
centro civico buranello pubblico
Aree di intervento
Una “nuova” via Rolando e percorsi pedibus per la Salgari: le proposte di Street Lab per Sampierdarena
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.