Sampierdarena, al via la pedonalizzazione di via Rolando: tutti i dettagli della sperimentazione

Genova. E’ stata firmata in queste ore l’ordinanza del Comune di Genova che avvia le modifiche alla viabilità per consentire la sperimentazione di un anno della pedonalizzazione di via Rolando a Sampierdarena.

Si tratta del primo tassello di Genova Street Lab, il progetto sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo – nell’ambito del bando Prospettive urbane – per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità degli spazi pubblici, insieme alla promozione di una mobilità scolastica sostenibile e sicura. Il progetto comprende una serie di interventi di urbanistica tattica che non includono solo via Rolando ma si estendono alle traverse, ai giardini Pavanello, al plesso Salgari e ai percorsi di avvicinamento alla scuola e a largo Gozzano.

La nuova area pedonale, istituita in via sperimentale, resterà in vigore tutti i giorni, feriali e festivi, per un arco temporale di 12 mesi eventualmente prorogabili. Inoltre, durante la fase di sperimentazione, gli effetti della pedonalizzazione saranno analizzati e monitorati per eventuali misure correttive.

Le principali modifiche introdotte sono: