  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Via Isonzo, tre mesi di cantieri con senso unico alternato: traffico a rischio tilt

Partito in queste ore, sarà modulato in diverse fasi: sarà operativo fino al 4 gennaio 2026

via isonzo

Genova. E’ in partenza in queste ore un nuovo cantiere che rischia di mettere in difficoltà viabilità e tenuta di nervi dei genovesi. Si tratta dei lavori per la sostituzione di una importante tubatura del gas che attraversa via Isonzo, a Sturla, e che interesseranno la strada fino a inizio gennaio 2026, con conseguente riduzione della carreggiata e relativa circolazione a senso unico alternato.

I lavori si articoleranno in diverse fasi operative: inizialmente, si procederà con l’apertura di tre saggi ispettivi, uno alla volta, che saranno richiusi in giornata. Successivamente, la sostituzione delle tubature prevedrà scavi sequenziali sui marciapiedi (prima a sinistra e poi a destra) e l’attraversamento delle corsie di marcia. Durante gli scavi sui marciapiedi, i pedoni saranno deviati su stalli di parcheggio protetti da transenne o tramite un percorso pedonale protetto che, se necessario, scavallerà gli scavi finché il marciapiede non tornerà transitabile.

La principale modifica però sarà l’istituzione del senso unico alternato, gestito da movieri dal lunedì al venerdì (dalle 8:00 alle 20:00) e da un impianto semaforico nelle ore notturne e durante i weekend e giorni festivi. Anche in questo caso si seguiranno le fasi di avanzamento degli scavi con prima il passaggio veicolare nella corsia di levante e poi successivamente di ponente. Oltre a ciò, per permettere la gestione delle aree cantiere, saranno sospesi alcuni stalli di sosta per auto e moto, spostati alcuni siti di conferimento rifiuti e interferite alcune attività della zona.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.