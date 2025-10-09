Via Isonzo, tre mesi di cantieri con senso unico alternato: traffico a rischio tilt

Genova. E’ in partenza in queste ore un nuovo cantiere che rischia di mettere in difficoltà viabilità e tenuta di nervi dei genovesi. Si tratta dei lavori per la sostituzione di una importante tubatura del gas che attraversa via Isonzo, a Sturla, e che interesseranno la strada fino a inizio gennaio 2026, con conseguente riduzione della carreggiata e relativa circolazione a senso unico alternato.

I lavori si articoleranno in diverse fasi operative: inizialmente, si procederà con l’apertura di tre saggi ispettivi, uno alla volta, che saranno richiusi in giornata. Successivamente, la sostituzione delle tubature prevedrà scavi sequenziali sui marciapiedi (prima a sinistra e poi a destra) e l’attraversamento delle corsie di marcia. Durante gli scavi sui marciapiedi, i pedoni saranno deviati su stalli di parcheggio protetti da transenne o tramite un percorso pedonale protetto che, se necessario, scavallerà gli scavi finché il marciapiede non tornerà transitabile.

La principale modifica però sarà l’istituzione del senso unico alternato, gestito da movieri dal lunedì al venerdì (dalle 8:00 alle 20:00) e da un impianto semaforico nelle ore notturne e durante i weekend e giorni festivi. Anche in questo caso si seguiranno le fasi di avanzamento degli scavi con prima il passaggio veicolare nella corsia di levante e poi successivamente di ponente. Oltre a ciò, per permettere la gestione delle aree cantiere, saranno sospesi alcuni stalli di sosta per auto e moto, spostati alcuni siti di conferimento rifiuti e interferite alcune attività della zona.