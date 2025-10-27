  • News24
A catena

Via di Francia, tir tampona auto che investe pedone: tre feriti

Ad avere la peggio la donna che stava attraversando la strada, una trentenne, portata in codice giallo all'ospedale di Voltri. Ricoverati anche i due a bordo della vettura

Genova. Incidente stradale multiplo, questo lunedì mattina, in via Di Francia, nella zona di San Benigno.

Poco dopo mezzogiorno un camion ha tamponato un’automobile la quale, a sua volta, ha investito un pedone.

Ad avere la peggio la donna che stava attraversando la strada, una trentenne, portata in codice giallo all’ospedale di Voltri.

Lievemente feriti anche i due a bordo della vettura. Sul posto polizia locale e soccorsi.

Ancora da capire l’esatta dinamica del sinistro: se la macchina abbia frenato improvvisamente per evitare la passante o se, al contrario, abbia sbalzato in avanti colpita dal mezzo pesante.

