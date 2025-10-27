Via di Francia, tir tampona auto che investe pedone: tre feriti

Genova. Incidente stradale multiplo, questo lunedì mattina, in via Di Francia, nella zona di San Benigno.
Poco dopo mezzogiorno un camion ha tamponato un’automobile la quale, a sua volta, ha investito un pedone.
Ad avere la peggio la donna che stava attraversando la strada, una trentenne, portata in codice giallo all’ospedale di Voltri.
Lievemente feriti anche i due a bordo della vettura. Sul posto polizia locale e soccorsi.
Ancora da capire l’esatta dinamica del sinistro: se la macchina abbia frenato improvvisamente per evitare la passante o se, al contrario, abbia sbalzato in avanti colpita dal mezzo pesante.